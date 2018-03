Šalies vadovė domėsis, kaip naujiesiems Lietuvos gyventojams sekėsi įsikurti ir įsitvirtinti, su kokiais iššūkiais jie susidūrė steigdami verslą, integruodamiesi į mūsų šalies visuomenę, pranešė Prezidentūra. Susitikime dalyvaus virtuvės šefas iš Italijos Jeanas Luca Demarco, prancūzas, kepyklos „Thierry“ įkūrėjas Thierry Lauvray, kino prodiuserė korėjietė Ulijana Kim, Žagarės vyšnių festivalio iniciatorė britė Sarah Mitrike, kiti. Susitikimo vieta pasirinkta „Slidinėjimo akademija“, nes tai Lietuvoje gyvenančio olando Richardo Schrijerio įkurta sporto ir laisvalaikio vieta, skirta slidžių ir snieglenčių sporto mėgėjams. Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje gyvena apie 50 tūkst. užsieniečių.

