Šalies vadovės spaudos tarnyba pranešė, kad susitikime bus aptariamos viešuosiuose pirkimuose iškylančios problemos, susijusios su nesąžiningo verslo dalyvavimu, per dažnu kliovimusi mažiausia kaina ir gebėjimu pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis trūkumu. „Iškyla faktų, kai viešuosius pirkimus laimi tiekėjai, kurie įsteigiami tik siekiant išvengti nepatikimų tiekėjų sąrašo, taip pat atvejų, kai už mažiausią kainą perkamos lūkesčių neatitinkančios prastos kokybės prekės ir paslaugos“, – teigiama pranešime. D. Grybauskaitė su VPT direktore kalbėsis apie galimus aptartų problemų sprendimo būdus.

