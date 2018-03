„Pirmiausia turime girdėti, matyti ir reaguoti į tai, ką sako mums Lietuvos žmonės. Tai, kad susirinko daug jaunimo, tikrai daug žmonių, kad tai buvo taikus nuomonės išsakymas, yra labai svarbu. Tai rodo ir pilietiškumo brandą, kad mūsų žmonėms tampa ne vis vien, kaip politikai dirba, ir tai turi būti labai rimtas signalas, ypač Seimui, kuris vis labiau tampa rietenų seimeliu“, – žurnalistams penktadienį sakė šalies vadovė, komentuodama ketvirtadienį prie parlamento vykusį tūkstantinį mitingą. D. Grybauskaitės manymu, postūmį visuomenės nepasitenkinimui ir protestams suteikė ne tik šią savaitę žlugusi Mindaugo Basčio apkalta, bet visą laikotarpį nuo pastarųjų rinkimų besitęsiantys nesutarimai Seime. Susiję straipsniai: Seimas kitą savaitę spręs, ar pradėti Kubiliaus Vyriausybės veiklos tyrimą Paradoksalu: pasitikėjimas krizės krečiamu Seimu vasario mėnesį augo sparčiausiai „Apskritai manau, kad (...) ne balsavimas dėl Basčio sukėlė pilietinį protestą. Manyčiau, kad visi pusantrų metų yra to priežastis, ir būtų didelė klaida politikams ignoruoti mūsų piliečių nuomonę ir nuotaikas. Tai, kad visos praktiškai politinės grupės Seime neužsiima tiesioginiu savo darbu, o užsiima rietenomis, tai ir norėjo atspindėti, ir pasakyti žmonės, kaip tai vertina“, – kalbėjo prezidentė. Ji pabrėžė dėl kylančių įtampų neįžvelgianti vienos kurios nors politinės partijos atsakomybės ir teigė matanti visų politinių jėgų kaltę. „Čia jokiu būdu nenorėčiau ieškoti ar manyti, kad viena ar kita politinė jėga yra kalta. Tai, kad yra rietenų atmosfera Seime, kaltos visos politinės grupės“, – pareiškė D. Grybauskaitė. Opozicijos siūlymus rengti pirmalaikius parlamento rinkimus šalies vadovė vadino nerealiais svarstymais ir ragino užsiimti rimtais darbais, užuot svarstant neįgyvendinamas iniciatyvas. „Konstitucinė sąranga numato Seimo pasileidimą. Tam yra reikia 85 Seimo narių balsų, kad toks faktas įvyktų. Kaip žinome mūsų istorija rodo, kad po 1992 metų, kai tai padarė, politiškai apsisprendė tuometinė Aukščiausioji Taryba, mūsų seimai to negebėjo padaryti. Todėl ir kviečiu mažiau diskutuoti apie dalykus, kurie yra nerealūs, o daugiau reikalauti iš politikų realių darbų“, – kalbėjo prezidentė. Ji nekomentavo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio viešų svarstymų apie galimą Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio atsistatydinimą, tačiau pridūrė, jog pagrindinis skambantis žodis apie šio Seimo darbą iš tiesų yra „gėda“. „Tai, kad pagrindinis žodis apie šio Seimo darbą visur skambantis yra „gėda“, taip, yra gėda. Ir tai sako ne politikai, o tai sako Lietuvos žmonės, ir Seimas turi tai išgirsti ir pradėti dirbti“, – kalbėjo šalies vadovė. Ketvirtadienį apie 6 tūkst. žmonių dalyvavo mitinge prie Seimo, reikšdami nepasitenkinimą balsavimu dėl Mindaugo Basčio ir valdančiųjų „valstiečių“ veikla. Renginį Nepriklausomybės aikštėje surengė žurnalisto Andriaus Tapino įkurta „Laisvės TV“. Mitinge kalbėjęs Seimo pirmininkas „valstietis“ Viktoras Pranckietis pareiškė, kad jam gėda dėl kai kurių Seimo narių ir jų sprendimų. Po šių pareiškimų į sceną užlipęs „valstiečių“ vadovas Ramūnas Karbauskis teigė, kad jei V. Pranckiečiui gėda, jis turėtų trauktis. „Jeigu jam gėda, mes Seime renkam Seimo pirmininką, mes galim išrinkti ir kitą pirmininką, jeigu jam gėda. Jeigu jam gėda, jis turi atsistatydinti“, – mitinge pareiškė R. Karbauskis.











