Pasak šalies vadovės, A. Terleckas – vienas legendinių kovotojų už Tėvynės laisvę, kurių įsitikinimai ir drąsa atvedė Lietuvą į nepriklausomybę. Prezidentė pabrėžė, kad nepalaužiamas pasipriešinimo okupacijai lyderis visada bus principingumo ir pasiaukojančio patriotizmo pavyzdys, iš kurio ir šiandien galima mokytis ištikimybės savo idėjoms, pasiryžimo bet kokiomis aplinkybėmis ginti žmogaus teises. Šalies vadovė sveikinime padėkojo A. Terleckui už Lietuvai skirtą gyvenimo kelią ir palinkėjo sveikatos bei stiprybės. Aktyvus Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvis A. Terleckas ne kartą buvo suimtas ir kalėjo už antisovietinę veiklą. 1976-1977 metais buvo vienas iš pogrindinio leidinio „Laisvės šauklys“ leidėjų. 1978 m. vasarą su bendraminčiais įkūrė Lietuvos laisvės lygą, leido nelegalų leidinį „Vytis“. 1979 metų rugpjūčio 23 dieną A. Terleckas su bendraminčiais parašė ir išplatino vadinamąjį 45 pabaltijiečių memorandumą, raginantį likviduoti Baltijos valstybėse Molotovo – Ribentropo pakto pasekmes. 1979 metų spalio 30 dieną buvo suimtas ir nuteistas 8 metams laisvės atėmimo. Kalėjo Urale, ketverius metus praleido Magadano tremtyje.











