Naujas ministras pradės dirbti nuo šeštadienio, jis pareigose pakeis dvejus metus dirbusią Lianą Ruokytę-Jonsson. 42 metų literatūrologas, poetas M. Kvietkauskas yra buvęs ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vadovas, šiai mokslo įstaigai vadovavęs 2008 – 2018 metais. Šiuo metu M. Kvietkauskas dirba minėto instituto direktorės pavaduotoju. Jis Vilniaus universitete yra baigęs lietuvių kalbos ir literatūros studijas, studijavęs judaiką Oksfordo universiteto Hebrajų ir judaikos studijų centre, yra kelerius metus dirbęs žurnalo „Metai“ redakcijoje. Premjeras Saulius Skvernelis pakeitė kultūros ministrą, kaip teigė, siekdamas naujo impulso reformoms. Tuo pačiu atleisti aplinkos bei švietimo ir mokslo ministrai. Jų kandidatūros prezidentei dar nėra pateiktos.

