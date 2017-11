Septintą kartą vykstančios „Knygų Kalėdos“ šalies žmones šiais metais kviečia dovanoti geras, naujas knygas savo bibliotekoms – arčiausiai esančiai, mėgstamiausiai, dažniausiai lankomai, o gal dar neatrastai, teigia Prezidentūra.

Per šešerius metus akcija „Knygų Kalėdos“ tapo visuotiniu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu. Knygas dovanoja bibliotekų skaitytojai, bendruomenės, verslo ir visuomeninės organizacijos, leidėjai ir rašytojai bei užsienio šalių ambasados.

Per visą akcijos laikotarpį bibliotekoms padovanota 225 tūkst. knygų.

Rengiantis „Knygų Kalėdoms“ prezidentė šiais metais jau padovanojo knygų Vilniaus miesto centrinės bibliotekos Antakalnio filialui.

Taip pat trečiadienį bus duota pradžia labdaros projektui „Kalėdų naktį tylią“. Jis jau trečią kartą subūrė žymius šalies žmones bendram tikslui – kartu su kampanija „Už saugią Lietuvą“ muzikantai kviečia visuomenę prisidėti prie naujų vaikų dienos centrų kūrimo.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.