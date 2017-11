ES ketina išskirti kelias dešimtis bendradarbiavimo sričių, pradedant energetika ir tarptinklinio ryšio barjerų panaikinimu bei baigiant infrastruktūros plėtra, bet partneriams nebus pažadėta narystės ES perspektyva.

Anot diplomatų, šiame susitikime turėtų išryškėti skirtis tarp dviejų grupių šalių - Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos, kurios pasirašė asociacijos sutartis, siekdamos labiau suartėti su ES, ir Baltarusijos, Armėnijos bei Azerbaidžano, kurios tokių sutarčių neturi.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį susitikime turėtų iškelti klausimą dėl Baltarusijos atominės elektrinės saugumo. Diplomatų teigimu, branduolinis saugumas turėtų būti paminėtas ir baigiamojoje susitikimo deklaracijoje.

Baltarusijai susitikime atstovaus užsienio reikalų ministras, nors kvietimą buvo gavęs ir prezidentas Aleksandras Lukašenka.

Lietuvos pareigūnai A. Lukašenkos kvietimą vertino skeptiškai, dėl Astravo atominės elektrinės saugumo ir bendrų karinių pratybų su Rusija D. Grybauskaitė nepritaria gilesnio dialogo su Baltarusija atnaujinimui.

Perspėja dėl nusivylimo

Į Ukrainos draugų grupę susivieniję aukšti Vakarų pareigūnai susitikimo išvakarėse perspėjo, kad ES atsisakymas suteikti narystės perspektyvą skatina nusivylimą Rytų Europoje.

„Panašu, kad Europos Sąjunga įeina į politinės stagnacijos periodą, besitikint, kad Rytų Partnerystės šalys ateinantį dešimtmetį ir toliau vykdys esančius susitarimus be integracijos perspektyvos. Tai būtų panašu į važiavimą dviračiu į kalną, neminant pedalų ir riedant žemyn“, - rašoma deklaracijoje.

Prie jos prisidėjęs buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas sakė, kad Ukrainai ir Gruzijai ES gali pasiūlyti laipsniškai integruotis į Europos Sąjungos skaitmeninę rinką, energetikos sąjungą ir muitų sąjungą.

Kai kuriems Rytų partnerystės programos entuziastams taip pat nerimą kelia Ukrainos pareigūnų užuominos, kad jiems nereikalinga programa, o naudingesnis būtų dvišalis bendradarbiavimas.

Pasak diplomatų, iki paskutinės minutės taip pat bus tariamasi, kaip baigiamojoje deklaracijoje bus atspindėta situacija dėl karo rytų Ukrainoje, įšaldytų konfliktų Gruzijoje, Moldovoje bei situacijos Kalnų Karabache.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.