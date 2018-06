Pasak šalies vadovės, Jungtinė Karalystė ir jos piliečiai yra svarbūs ir artimi Lietuvos draugai. Prezidentė pabrėžė, kad daugeliu aktualių žemyno ir saugumo darbotvarkės klausimų abiejų šalių požiūris sutampa, Lietuvą ir Jungtinę Karalystę vienijantys tikslai lemia išskirtinius, pasitikėjimu grįstus santykius tiek plėtojant dvišalį dialogą, tiek bendradarbiaujant NATO. „Lietuva vertina nuolatinį Jungtinės Karalystės indėlį prisidedant prie gynybos pajėgų regione stiprinimo, taip pat glaudų bendradarbiavimą karinio, kibernetinio, informacinio ir ekonominio saugumo srityse. Šalies vadovė išreiškė viltį, kad bendri valstybių projektai, siekis apsaugoti savo piliečius ir sutelkianti vienybė įveikiant kylančius iššūkius tik sustiprins tvarius sąjungininkų ryšius“, – rašoma Prezidentūros pranešime. Nors savo 92-ąjį gimtadienį karalienė atšventė balandžio 21 - ąją, oficialiai jis minimas antrąjį birželio šeštadienį, nes oras tokiu metu paprastai būna geresnis.

