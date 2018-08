Premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas BNS pirmadienį sakė, kad rugpjūčio 20 dieną darbą pradėsianti naujoji patarėja kuruos regionų ir socialinės politikos klausimus. Pernai R. Andziukevičiūtė-Buzė dirbo ūkio viceministre ministro Mindaugo Sinkevičiaus komandoje, anksčiau – „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros grupės vadove. Ji taip pat yra dirbusi analitike Viešosios politikos ir vadybos institute ir Jungtinės Karalystės aplinkosaugos, maisto ir žemės ūkio ministerijoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.