„Sustiprinsime Aplinkos ministerijos politinio pasitikėjimo komandą. Viceministrai ir reikalingi patarėjai bus paskirti ir, matyt, kurį laiką dar taip turės funkcionuoti ministerija“, – šeštadienį LRT radijui Palangoje sakė Vyriausybės vadovas. Šiuo metu aplinkos viceministrų pareigas eina Martynas Norbutas ir Rėda Brandišauskienė, patarėja dirba Gintarė Krušnienė. Premjeras taip pat teigė, kad šiuo metu gera proga apsvarstyti Aplinkos ir Energetikos ministerijų sujungimą. „Buvo mūsų programoje, kad Energetikos ministerija, kaip atlikusi svarbią misiją, turėti nustoti egzistuoti. Yra galimybė padiskutuoti, nesakau, kad sprendimai priimti“, – teigė S. Skvernelis. „Lygiagrečiai ieškosime turinčio patirtį, dideles kompetencijas kandidato (į ministrus – BNS). Pažiūrėjus per tą laikiną vadovavimą, kada Žygimantas Vaičiūnas yra, išties yra sėkmingi sprendimai, sėkmingi darbai padaryti kalbant apie Aplinkos ministeriją“, – pridūrė jis. Premjero teigimu, daug kur Aplinkos ir Energetikos ministerijų funkcijos persidengia. Ž. Vaičiūnas laikinai Aplinkos ministerijai vadovauja nuo gruodžio pradžios, kai S. Skvernelis iš šių pareigų atleido aplinkos ministrą Kęstutį Navicką. Premjeras į aplinkos ministres buvo pateikęs teisingumo viceministrės socialdarbietės Irmos Gudžiūnaitės kandidatūrą, bet prezidentė Dalia Grybauskaitė ją atmetė kaip neturinčią reikiamos patirties ir kompetencijos aplinkosaugos srityje. Po to S. Skvernelis pareiškė, kad su šia prezidente suderinti naujos ministro kandidatūros bus neįmanoma, todėl jos nebeteiksiantis. Komentuodamas Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio iniciatyvą tarpininkauti tarp premjero ir prezidentės, S. Skvernelis šeštadienį teigė nematąs tam reikalo. „Nei man, nei prezidentei tarpininkų nereikia. Mes bendravome, bendraujame ir tikriausiai bendrausime betarpiškai“, – teigė Vyriausybės vadovas.

