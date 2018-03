„Vyraujanti frakcijos nuomonės yra, kad reikia pradėti ir suteikti galimybę Seimo nariui tokiu būdu save apsiginti. Tai mes palaikysime“, – antradienį Seime žurnalistams sakė S. Skvernelis. Seimas antradienį spręs, ar sudaryti specialią tyrimo komisiją, kuri, Seimo narių grupei siūlant pradėt apkaltą A. Skardžiui, ištirs, ar toks siūlymas pagrįstas, ir pateiks išvadą Seimui, o tada parlamentarai balsuos dėl A. Skardžiaus likimo Seime. A. Skardžiui apkalta inicijuojama dėl galimo priesaikos sulaužymo, Seime proteguojant jo šeimai ir kai kurioms įmonėms palankius sprendimus. Susiję straipsniai: Seimas imasi Skardžiaus apkaltos „Valstiečiai“ linkę uždegti žalią šviesą Skardžiaus apkaltai, bet imsis ir Majausko Šią iniciatyvą pasirašė 37 parlamentarai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijų bei valdančiųjų „valstiečių“ atstovas Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius. Inicijuoti apkaltą gali ne mažiau kaip 36 parlamentarai. Apkalta inicijuojama po to, kai opozicija liko nepatenkinta Seimo Antikorupcijos komisijos padaryto tyrimo dėl A. Skardžiaus interesų energetikoje išvadomis.











