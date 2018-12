„Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą dėl įvykusios nelaimės. Žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems linkiu stiprybės ir susitelkimo, sužeistiesiems – didžiausios sveikatos“, – sakoma Vyriausybės paskelbtoje premjero užuojautoje. Čekijos rytuose ketvirtadienį kasykloje sprogus metano dujoms ir kilus gaisrui, žuvo 13 darbininkų, dar apie dešimt buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų buvo 11 Lenkijos piliečių, likusios dvi aukos buvo iš Čekijos.

