Premjeras susitiks su Pasvalio rajono verslininkais ir ūkininkais, lankysis Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje, lankysis reklamos ir spaudos paslaugų įmonėje „Donix“, vienoje didžiausių šalyje pieno perdirbimo įmonių „Pieno žvaigždės“ ir jos valdomoje Pasvalio sūrinėje. Vizito pabaigoje S. Skvernelis susitiks su Raubonių kaimo bendruomene.











