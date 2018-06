Tai BNS patvirtino premjero patarėjas Tomas Beržinskas. „Premjeras, manau, šiandien išsiųs paklausimą STT, ir tik turėdamas visą informaciją, priims sprendimą“, – BNS sakė T. Beržinskas. S. Skvernelis pirmadienį E. Šato likimą aptarė su prezidente Dalia Grybauskaite. STT praėjusią savaitę Prezidentūrai pateikė papildomą informaciją apie E. Šatą. Jos turinys nekomentuojamas. VSD rašte Seimo nariams teigė, kad „MG Baltic“ siekiant įsigyti dalį didžiausios šalyje alkoholio gamybos bendrovės „Alitos“ akcijų, E. Šatas tapo koncerno „savu žmogumi“ Konkurencijos taryboje ir siekė palankaus „MG Baltic“ sprendimo. Susiję straipsniai: STT pateikė informaciją dėl VSD pažymoje minimo Šato, prezidentė tarsis su premjeru Andrius Tapinas dešifravo „MG Baltic“ sistemą: kaip gimė „šeima“ su savo titulais, kareiviais ir patarnautojais Prezidentūra teigia, kad skiriant E. Šatą į pareigas 2011 ir 2017 metais jis buvo tikrintas pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, o STT nė karto nepateikė neigiamos informacijos apie kandidatą. E. Šatas VSD teiginius kategoriškai atmetė. Jis sakė, kad pateiktos netikslios intepretacijos, jis nebuvo palankus koncernui. Tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas pasirodžius VSD informacijai pareiškė, kad pasitiki savo pavaduotoju. Konkurencijos tarybos narius ministro pirmininko teikimu skiria prezidentas. E. Šatas Konkurencijos tarybos nariu paskirtas nuo 2011-ųjų rugpjūčio, 2017-aisias jis paskirtas naujai šešerių metų kadencijai, o 2012-ųjų gegužę paskirtas Š. Keserausko pavaduotoju. Abu kartus jį į tarybą paskyrė D. Grybauskaitė, pirmąjį – teikiant tuometiniam premjerui Andriui Kubiliui, antrąjį – S. Skverneliui. Konkurencijos tarybos nariai iš pareigų atleidžiami savo noru, pasibaigus kadencijai, išrinkus ar paskyrus į kitas pareigas, įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, paaiškėjus, kad narys šiurkščiai pažeidžia savo pareigas, poelgiu pažeminus nario vardą ar dėl sveikatos būklės.

