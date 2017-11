„Virginijus Sinkevičus bus teikiamas užimti ūkio ministro postą. Tai mano pasirinkimas, kuriam dar turi pritarti prezidentė. V. Sinkevičius puikiai pasirodė vadovaudamas Seimo Ekonomikos komitetui. Manau, kad jam taip pat gerai seksis dirbti ūkio ministru “, - BNS ketvirtadienį sakė S. Skvernelis. Anot ministro pirmininko, V. Sinkevičiaus patirtis, profesionalumas ir kompetencija jam nekelia abejonių. Jei pritars prezidentė, 27 metų politikas taps jauniausiu ministru Vyriausybėje. „Tai žmogus, kurį Seime palaikė ir pozicijos, ir opozicijos atstovai. Ūkio ministerija itin svarbi šaliai. Dažnu atveju būtent nuo čia priimamų sprendimų priklauso, kaip augs mūsų ekonomika ir kiek lėšų galėsime skirti kitoms sritims, todėl tikiuosi, kad V. Sinkevičius darniai įsijungs į Vyriausybės komandą“, - teigė Vyriausybės vadovas. Prezidentės atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė BNS nurodė, jog naujo ministro kandidatūros teikimas kol kas nėra gautas, o šalies vadovė Dalia Grybauskaitė sprendimą dėl V. Sinkevičiaus paskyrimo priims ateinantį pirmadienį. V. Sinkevičius BNS teigė, jog ūkio ministro pareigos - didžiulė atsakomybė prieš šalies vadovus ir rinkėjus. „Laukia labai daug darbų, vien Vyriausybės programoje yra per 100 priemonių numatyta ūkio ministro kuruojamoje srityje. Turiu dar ir savo idėjų, kurias norėčiau įgyvendinti, pavyzdžiui dėl įstaigų po ministerijomis ir kitų“, - ketvirtadienį kalbėjo V. Sinkevičius. Anot V. Sinkevičiaus, kas galėtų užimti jo vietą Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pareigose, kol kas neaišku. „Manau demokratiniu būdu turėtų būti ieškoma ir renkamas naujas pirmininkas“, - sakė politikas. V. Sinkevičius Jungtinės Karalystės Aberistvito universitete yra įgijęs ekonomikos ir tarptautinių santykių bakalauro, o Nyderlandų Mastrichto universitete – Europos politikos magistro laipsnį. 2013 metais jis stažavosi Lietuvos Respublikos atstovybėje Vašingtone. 2012-2015 metais V. Sinkevičius dirbo naujienų portalo „The Lithuanian Tribune“ autoriumi ir redaktoriumi, 2013-2014 metais – Vašingtono Europos analizės centro projektų vadovo padėjėju, 2014 metais – „Lietuvos pašto“ tarptautinės grupės projektų vadovu, 2015-2016 metais – bendrovėje Lietuvos oro uostai koordinavo oro uostų koncesijos projektą, 2016 metais – agentūroje „Investuok Lietuvoje“ dirbo investicinės aplinkos gerinimo grupės vadovu. Anglų, rusų ir lenkų kalbas žinantis V. Sinkevičius yra vedęs, turi sūnų. Ūkio ministro postas tapo laisvas po to, kai iš koalicijos pareiškė pasitraukiantys Gintauto Palucko vadovaujami socialdemokratai. Buvęs ūkio ministras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius nepritarė tokiai partijos pozicijai, tačiau pakluso jos valiai ir pasitraukė iš pareigų. Ministrus premjero teikimu skiria ir atleidžia prezidentė. Į ūkio ministrus teikiamas „valstiečių“ frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Virginijus Sinkevičius bus jauniausias ministras po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. V. Sinkevičiui šį mėnesį sukako 27-eri, iki tol jauniausias ministras buvo pirmosios Vyriausybės narys Darius Kuolys, kuris švietimo ministru tapo būdamas 28-erių. Jauniausias premjeras – taip pat pirmosios Vyriausybės vadovas Gediminas Vagnorius, užėmęs šį postą būdamas 33-ejų. 29-erių finansų ministru tapo Rolandas Matiliauskas, 31-erių krašto apsaugos ministru tapo Audrius Butkevičius, valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministru – Kęstutis Skrebys. 32-ejų krašto apsaugos ministru tapo Linas Linkevičius. 33-ejų premjeru tapo Gediminas Vagnorius, finansų ministru – Audrius Misevičius, sveikatos apsaugos ministru – Juras Požela. 34-erių vicepremjeru tapo Zigmas Vaišvila, teisingumo ministru – Gintautas Bartkus, finansų ministru – Algirdas Šemeta, finansų ministre – Ingrida Šimonytė, teisingumo ministru – Remigijus Šimašius.











