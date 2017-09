Vilniaus apygardos teismui trečiadienį nepavyko pradėti nagrinėti G. J. Furmanavičiaus ir teisininko Sigito Živolto bylos dėl prekybos poveikiu. Į posėdį dėl užimtumo kitoje byloje neatvyko kaltinamojo S.Živolto advokatas Donatas Petrauskas. „Aš kaip ir neturiu gynėjo, tai nematau galimybės nagrinėti bylą, juo labiau pirmas posėdis“, – teismui sakė S. Živoltas. Prokurorė Vilma Vidugirienė teismui sakė, kad gynėjo dalyvavimas būtinas, negalima sakyti, kad kaltinamųjų pozicija visiškai sutampa, advokatas nedalyvauja dėl objektyvių priežasčių. „Nėra pasirinkimo tik atidėti bylą ir suderinti kitas posėdžių datas“, – sakė prokurorė. Susiję straipsniai: Kauno teismui perduota byla dėl bandymo nuslėpti D. Gineikaitės girtumą G. Furmanavičiaus gyvenimą puošia itin spalvingi gandai Teismas bylos nagrinėjimą atidėjo mėnesiui – iki spalio 20 dienos. „Aš linkęs bendrauti su teismu, aš pirmą kartą tokioje situacijoje“, – teisėjui Arūnui Kisieliui pareiškė G. J. Furmanavaičius, kai jis pasiteiravo, ar ketina savo byloje duoti parodymus. Buvusį NŽT vadovės patarėją ir buvusį vidaus reikalų ministrą G. Furmanavičių gina advokatas Stanislovas Liutkevičius. Pastarasis yra buvęs Tardymo departamento direktorius, buvęs vidaus reikalų viceministras ir buvęs šios ministerijos sekretorius. „Kiek žinau, byla buvo pakankamai nemažos apimties, ikiteisminiai tyrimai prieš visus dalyvius yra nutraukti, nežinau pavardžių, aš tų žmonių nepažįstu. Jokių nusikalstamų veikų nesu padaręs ramiai laukiu teismo sprendimo. Aišku, duosiu (parodymus – BNS)“, – žurnalistams po posėdžio sakė G. J. Furmanavičius. Bylą į teismą pardavusi Vilniaus apygardos prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) skelbė, kad įtariama, kad G. J. Furmanavičius susitarė priimti 20 tūkst. eurų iš S. Živolto, žadėdamas paveikti tarnybos darbuotojus leisti Vilniuje suformuoti žemės sklypą, valstybės žemę prijungiant prie neįvardijamos įmonės sklypo. Tyrimo duomenimis, 2015 metų rudenį G. J. Furmanavičius viename Vilniaus restorane susitiko su S.Živoltu ir susitarė priimti pusę kyšio - 10 tūkst. eurų. Likusi pinigų dalis turėjo būti paimta, priėmus sprendimą. Anot prokuratūros, S. Živoltas siekė gauti 80 tūkst. eurų kyšį. Darbo partijos atstovą, buvusį vidaus reikalų ministrą G. J. Furmanavičių patarėju pasirinko ir NŽT įdarbino buvusi tuometinė tarnybos vadovė Daiva Gineikaitė. Ji pati iš pareigų pasitraukė paaiškėjus, kad vairavo neblaivi ir bandė tai nuslėpti. G. J. Furmanavičius ėjo vidaus reikalų ministro pareigas socialdemokrato Algirdo Brazausko vadovautoje Vyriausybėje 2004-2006 metais.

