Pravieniškių pataisos namai atsisako šešių pastatų – sutaupys lėšų ir pareigūnų etatų

„Pertvarkos metu bus atsisakyta šešių senų Pravieniškėse esančių pastatų, o tai leis sutaupyti nebeinvestuojant į jų atnaujinimą ir išlaikymą. Tai ypač aktualu dėl smarkiai brangstančių energijos išteklių. Šiuo žingsniu sprendžiame ne tik optimalų pareigūnų pajėgų perskirstymą įstaigos viduje ir pastatų išlaikymo lėšų taupymą, ne mažiau svarbus ir socialinis aspektas – atvirosios kolonijos iškeldinimas iš paties Pravieniškių miestelio administracinio centro“, – pranešime sakė teisingumo viceministras Elanas Jablonskas.

Apsižodžiuodavo su nuteistaisiais

Pravieniškių seniūnas Kęstutis Marcinkevičius BNS pasakojo, kad dalis atvirosios kolonijos dabar yra įsikūrusi šalia seniūnijos pastato.

„Mes matome jų kiemą, šalia yra krepšinio stovas, jaunimas su nuteistaisiais apsižodžiuoja, be to, seniūnijoje veikia šešios įstaigos – Vaikų dienos centras, biblioteka, kultūros centras. Todėl kolonijos administracijos prašydavome atvirąją koloniją iškelti į gyvenvietės pakraštį, jie turi laisvų pastatų, kad nebūtų gyvenvietės centre kolonija. Rangovai man skundėsi, kad atvažiavę į seniūniją iš nuteistųjų išgirdo replikų – jie vaikšto lauke, o tvora nėra aklina“, – BNS sakė K. Marcinkevičius.

Kaip skelbia Kalėjimų departamentas, pirmajame įstaigos sektoriuje nuo šiol bausmę atliks tik atvirosios kolonijos nuteistieji, kurie bausmę atlieka laisvesniu režimu, jiems skiriama minimali apsauga.

Tuo tarpu visi kiti nuteistieji bus apgyvendinti ir didžioji dalis šiame sektoriuje dirbančių pareigūnų toliau tarnybą tęs likusiuose dviejuose sektoriuose.

Pagerės sąlygos nuteistiesiems

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, anksčiau egzistavusioje kaip trys atskiri kalėjimai ir apjungtoje į vienus pataisos namus, lyginant su kitomis įkalinimo įstaigomis, dirba daugiausia darbuotojų ir bausmę atlieka daugiausia nuteistųjų. Šiuo metu čia bausmę atlieka daugiau kaip trečdalis visų kalinamųjų, esančių visose šalies laisvės atėmimo vietose.

Teisingumo viceministras E. Jablonskas akcentuoja, jog pastaruoju metu sparčiai mažėjant įkalintųjų skaičiui, valstybė turi imtis pokyčių pertvarkant bausmių vykdymo įstaigas taip, kad jų infrastruktūra atitiktų tinkamas nuteistųjų laikymo sąlygas, užimtumą, saugumą, bet ir ekonomiškumo bei energetinių resursų taupymo iššūkius.

Pirmą sektorių paskyrus tik atvirajai kolonijai, pasak Kalėjimų departamento, čia pagerės sąlygos jos nuteistiesiems. Atsiras daugiau vietų, be to, anksčiau atviroji kolonija buvo įkurdinta per dvi atskiras vietas dviejuose pastatuose, dabar ji bus vienoje vietoje. Mažiau darbuotojų reikės ir atvirojoje kolonijoje bausmes atliekančių nuteistųjų apsaugai, veikloms organizuoti. Nuteistiesiems čia bus pasiūlyta daugiau ir įvairesnių užimtumo formų.

Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko, taip pat pagerės ir kitų nuteistųjų, kurie iš pirmo sektoriaus bus perkelti į Pravieniškių pataisos namų antrąjį ir trečiąjį sektorius, gyvenimo sąlygos.

Apsigyvens moduliniuose korpusuose

Dalis įkalintųjų bus perkelti į naujai pastatytus modulinių korpusų pastatus, kur lengvojo režimo grupės nuteistieji gyvens po du kamerų tipo patalpose. Iš viso naujose patalpose bus 192 tokios vietos.

„Atskiras pastatas, esantis už įstaigos teritorijos ribų kėlė tam tikrų iššūkių ne tik organizuojant čia esančių nuteistųjų veiklas, užimtumą, apsaugą, bet ir neatitiko Pravieniškių miestelio gyventojų lūkesčių. Sulaukdavome daug jų prašymų iškeldinti šią įkalinimo įstaigos dalį iš miestelio centro. Todėl šiuo sprendimu taip pat atliepiame ir jų lūkesčius“, – pertvarkymus komentuoja V. Kulikauskas.

Priklausomybių turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centras iš įkalinimo įstaigos bus iškeliamas į Pravieniškėse esančią Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Anksčiau reabilitacijos centre su nuteistaisiais dirbo tik pataisos namų specialistai, tačiau nuolat trūko profesionalių medikų pagalbos.

„Dabar nuo priklausomybių sveikstantys nuteistieji gaus daugiau profesionalios medikų priežiūros ir pagalbos. Be to, manoma, kad naujoje vietoje bus ir mažiau nuo priklausomybių gydomų žmonių atkryčių, nes bus mažesnė kontaktų su kitais nuteistaisiais galimybė – mažesnė ir tikimybė gauti neteisėtų svaiginančių medžiagų“, – sako Kalėjimų departamento direktorius.

Pertvarkas Pravieniškėse ketinama pradėti rugsėjo pradžioje ir baigti iki šių metų pabaigos.