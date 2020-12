Pravieniškių kaliniams vadovaujantis „bachūras“ nuslėpė apie bendravimą su policija

„Zonos“ teisėjo vaidmuo

Kai iš Pravieniškių į Vilniaus 2-uosius pataisos namus arba vadinamąją Rasų koloniją buvo pergabenti vadinamosios Pravieniškių mafijos bylos ryškiausi veikėjai – Aidas Kupčiūnas, Andrius Obelienius ir Artūras Račkelis, akimirksniu prasidėjo įtakos zonų dalybos.

Be to, neseniai visi trys minėti ir ne vienerius metus garsiai skambėjusios bylos dalyviai daugelio nuostabai už įspūdingo dydžio užstatus buvo išleisti į laisvę, kur jiems skirtas intensyvios priežiūros režimas – namų areštas.

Tačiau jau kurį laiką Pravieniškių pataisos namuose ėmė siautėti nauji „bachūrų“ autoritetai, kurie aktyviai kopė į pagrindinio „zonos“ boso titulą. Vienas iš tokių – daugiau nei 10 kartų praeityje teistas kaunietis M. Mažeika, garsėjantis Asilo pravarde, paskutinį kartą 12 metų nuteistas už smurtą prieš moterį bei kauniečio Igorio Laškevičiaus nužudymą.

Yra nemažai duomenų, kad M. Mažeika ne vienerius metus siekė bet kokia kaina patekti į Pravieniškes. „Bet vos tik į jas patekęs, iškart ėmėsi ir „teisėjo“, ir „prokuroro“ vaidmenų. Netgi pernelyg nesigilinęs ir kai kada smarkiai apkvaitęs nuo kvaišalų, paprastus kalinius masiškai ėmė siuntinėti į „gaidynus“ ir „ožynus“, – taip šių eilučių autoriui pasakojo vienas neblogai informuotas šaltinis.

Mindaugas Mažeika - Asilas atvežtas į Kauno apylinkės į teismą © DELFI / Rafael Achmedov

Didžiąją dalį vyresnės kartos kalinių taisyklių besilaikančius vyrus ypač pribloškė žinia, kad smurtavimu prieš moteris ir besaikiu narkotikų vartojimu jau daugelį metų pagarsėjęs M. Mažeika tapo itin gerbiamu ir daugeliui komandas diriguojančiu autoritetu Pravieniškėse.

Kad jis tapo vadinamuoju „smotriaščij“ (akylai kitus nuteistuosius prižiūrinčiu vyresniuoju) bei itin griežtus nurodymus kitiems kaliniams diktuojančiu „vierchu“, iki šiolei nežinojo net aukšti Kalėjimų departamento darbuotojai. Kalbama, kad M. Mažeikai Pravieniškėse įvedus savas taisykles buvo suluošintas bei smarkiai pažemintas ne vienas už smulkesnius nusikaltimus kalintis bei kalinių subkultūrai vengęs pritarti asmuo.

Liudytojai: jis prašė kviesti policiją

Nors Asilo pravarde Kauno kriminaliniame pasaulyje nuo neatmenamų laikų pagarsėjęs M. Mažeika kitiems kaliniams paskutiniais metais bandė įpūsti nevaržomų gangsterių taisykles, tačiau pats yra kreipęsis pagalbos į policiją. Ir svarbiausia, tai buvo nuslėpęs nuo bendradarbiavimo su policija netoleruojančių Pravieniškių „bachūrų“.

Šių eilučių autoriui pavyko gauti oficialius dokumentus, kuriuose liudija prieš keletą metų kartu su M. Mažeika laisvėje buvusios moterys, kurias nemenkai išgąsdino kelių užpuolikų į Asilo buto Kaune langus paleisti šūviai. Tąsyk Asilo nuomojamą butą, Kaune, Įkalnės akligatvyje apšaudė keli nepažįstami asmenys.

Surinkti duomenys atskleidžia, kad tą vakarą Asilas labai rimtai sunerimo dėl savo saugumo ir netrukus ėmė lakstyti per kaimynų butus, kad šie kaip įmanoma greičiau iškviestų Kauno gatvėmis patruliuojančius policijos pareigūnus. „Mindaugas klausė kaimynės ar kas nors iškvietė policiją. Pats Mindaugas taip pat skambino policijai... Tada aš priėjusi prie durų ir kaip man liepė Mindaugas pasakiau, kad yra iškviesta policija“, – taip vienoje apklausoje oficialiai paliudijo tuometinė Asilo gyvenimo draugė Aurėja Š.

Vėliau Kauno teisme nagrinėjant minėtas išpuolio prieš Asilą aplinkybes, tuometinė viršutiniame M. Mažeikos daugiabučio aukšte gyvenusi kaimynė Dalia M. susirinkusiųjų nuostabai tiesiai pareiškė: „Jis pats policiją išsikvietė. Kai jis buvo pas mane, liepė neiti prie lango, jis prie durų buvo. Girdėjau kaip skambino policijai. Jis sakė, kad šaudo, kad atvažiuotų. Mes stovėjome... Tikrai girdėjau, kad skambino į policiją ir po to skambinėjo dar kažkam...“.

Žudė senosios mafijos stiliumi

Praėjus kuriam laikui M. Mažeika sužinojo, kad minėtą išpuolį prieš jį surengė keli kauniečiai. Tarp jų buvo ir visiškai paprastas, grėsmės aplinkiniams nekėlęs ir įspūdinga kriminaline biografija nepasižymėjęs kaunietis Igoris Laškevičius.

Už pastarojo nužudymą Asilas šiuo metu atlieka nelaisvės bausmę.

Šią žmogžudystę narpliojusiems kriminalistams labai greitai prieš kelerius metus pavyko nustatyti, kad kontaktų su Kauno Agurkinių grupuote turėjęs I. Laškevičius buvo nušautas automobilyje. Jis buvo nušautas „klasikiniu“ mafijos būdu – dviem šūviais į pakaušį. Nužudytojo kūnas po kelių savaičių buvo surastas pušynėlyje Kauno rajone – netoli Lapių apylinkių, Šatijų kaimo.

Būtent minėtose apylinkėse šalia Kauno, kruvinaisiais 1990-taisiais savo aukas buvo pamėgę žudyti ir užkasinėti senosios Kauno Daktarų gaujos vyrai. Netoli šių apylinkių buvo ieškota ir buvusio artimiausio Henriko Daktaro parankinio, vėliau tapusio rimtu priešu Rimanto Ganusausko, pravarde Mongolo, palaikai. Tačiau nužudytojo Mongolo kūnas nesurastas iki šiolei.

Kalbėta, kad po I. Laškevičiaus nužudymo automobilis, kuriame buvo paleisti mirtini šūviai, kaip neparankus įkaltis buvo sudegintas Domeikavoje. Tačiau nei automobilio, kuriame, kaip įtariama, buvo įvykdyta žmogžudystė, nei pagrindinio nusikaltimo įrankio, anot ekspertų, savadarbio arba perdirbto 9 mm kalibro pistoleto ar pistoleto kulkosvaidžio, taip ir nepavyko surasti iki šiolei.

Talkino policijoje dirbęs giminaitis?

Apie vis dar mažai žinomus, bet labai galimus Asilo ir Kauno policijos tarpusavio ryšius viešai prašneko buvęs ilgametis organizuotų nusikaltėlių veiklą stebėjusio miesto policijos padalinio pareigūnas Zenonas Rimša.

Ryškiausių dviejų ano meto Kauno grupuočių – Daktarų ir Daškinių, siautėjimo laikais dirbęs Z. Rimša tvirtino, kad neva M. Mažeikos dėdė – buvęs ilgametis kaunietis policijos pareigūnas, dabar pensijoje esantis Alius Alksnys. Kalbama, kad dabar jis gyvena ypatingai uždarą gyvenimo būdą senojoje Kauno nusikaltėlių tėvonijoje – Vilijampolės mikrorajone.

Z. Rimša prisiminė, kad dar 1989 m. A. Alksnys labai siekė įsidarbinti prestižiniu laikytame Kauno 6-tajame skyriuje, kovojusiame su pirmosiomis šalies banditų gaujomis, tačiau dėl nežinomų priežasčių į minėtą tarnybą kažkodėl nepateko.

„Su Alksniu dirbau milicijos laikais Kauno Santakos komisariate. Alksnio dėdė buvo Asilo tėvas. Jo pavardė Mažeika. Berods tada jis dirbo gamtos apsauga ar miškais besirūpinusios valdiškos įstaigos gretose, – pasakojo Z. Rimša. – Pamenu, mes dar su Alksniu 1985 – 1986 metais atvažiuodavome į jo namą Sargėnuose. Tada Asilas buvo mažametis vaikas. Žinau, kad Alksnys jį traukė iš visų įmanomų nelaimių, o paskui baigėsi darbas policijoje ir baigėsi tie nuolatiniai „traukimai“.

Su M. Mažeika siejamas A. Alksnys karjerą policijoje užbaigė dirbdamas Kauno Panemunės policijos komisariate kriminalistų skyriuje. Šančių ir Panemunės rajonų gatves aptarnaujantys pareigūnai stebėjo teritorijas, kuriose dažnai sukinėjosi ir prieš patekdami už grotų Kaune ryškiausiai paskutiniais metais dominavę Kamuolinių grupuotės veikėjai.

Lankstėsi Kauno teisėjai

Asilo siautėjimo laikais Kauno policijoje aukštas pareigas ėjęs, bet vėliau nušalintas pareigūnas prisiminė kuriozišką atvejį, kad M. Mažeika maždaug 2002 – 2003 metais mėgo prisistatinėti neva turintis giminaitį, vadovaujantį Kauno Organizuoto nusikaltimo tyrimo valdyboje. Nuo 2000 iki 2014 metų minėtas pareigas ėjo Edgaras Mažeika. Tačiau po Kauno Agurkinių gaujos likvidavimo netikėtai pasitraukęs buvęs aukštas kriminalistas, paskutiniais metais dirbo kauniečio milijonieriaus Tautvydo Barščio įmonių grupėje. Tačiau ar juos siejo bent kažkokie giminystės ryšiai tokių duomenų nepavyko gauti. Taigi, didelė tikimybė, jog tai tebuvo eilinis Asilo plačiai paskleistas prasimanymas.

Buvęs pareigūnas pasakojo, kad su kitais kolegomis visomis priemonėmis bandė neutralizuoti ne vienerius metus Kauno gatvėse ir viešose vietose chaosą kėlusį M. Mažeiką, tačiau kaskart jam duris į laisvę plačiai praverdavo miesto teismų teisėjai.

„Nežinau, kas jį (Asilą, – red. past.) tuomet dangstė ar „stogavo“. Bet mes jį ne kartą kišome už grotų. Mes jį tikrai „presavome“. Keisčiausia, kad ypač palankiai į jį bei jo padarytus prasižengimus žvelgdavo Kauno teisėjai“, – pabrėžė praeityje buvęs vienas aukščiausių Kauno policijos darbuotojų.

Paskutiniais metais M. Mažeika buvo įsivėlęs ne į vieną plataus atgarsio kivirčą, kuris dažniausiai baigdavosi stebėtinai trumpais Asilo patekimais už grotų. Kauno teisėjai vis pasigailėdavo Asilo ir dėl jo onkologinės ligos. Teismai jam iki nuosprendžių skirdavo švelnesnes kardomąsias priemones nei suėmimas, o jis tuo ilgą laiką naudojosi, darydamas vis naujus nusikaltimus.

„Bent jau tuo metu remiantis specialistų išvadomis buvo nustatyta, kad jis serga sunkia liga, todėl kaskart ir vėl labai greitai jam pavykdavo ištrūkti iš teisėsaugos rankų“, – prisiminė vienas iš tuometinių Kauno policijos vadovų.

© Kauno aps. VPK

Panašu, kad teisėjų kantrybė trūko tik po M. Mažeikos išpuolio prieš draugę prieš keletą metų – tada jis per Kauno policijos šturmą buvo suimtas.

Buvęs pareigūnas atskleidė iki šiol mažai žinomą Asilo ilgai trukusių skandalų sąrašo faktą. Pasirodo, prieš keletą metų neprognozuojamu būdu, chuliganiškais poelgiais nemažai metų garsėjusį M. Mažeiką viename iš Kauno prekybos centrų neva buvo apkūlę ne rimtų miesto grupuočių atstovai, o keli studentai. Per minėtą incidentą buvo išdaužtas parduotuvės vitrinos stiklas. Nėra duomenų ar minėtas įvykis buvo oficialiai užfiksuotas paros įvykių suvestinėse. „Asilo daugelis Kaune privengė, nes žinojo, kad jis yra neprognozuojamas ir dažnai konfliktams spręsti griebdavosi ginklo“, – teigė pašnekovas.

Paslaptingai dingusio kauniečio byla

Asilo pravardė figūruoja ir viename iš mįslingiausių pastarųjų metų Kauno kriminalinio veikėjo Tomo Mickevičiaus, praminto Varle, 2009-aisiais dingusio ir iki šiolei nesurasto prie Kamuolinių priskirto veikėjo dingimo byloje.

„Kiek man žinoma, Vidmantas Sadauskas (2011 m. kovą Šilainiuose, prie vaikų darželio nušautas veikėjas. Jo nužudymo užsakymu teismo sprendimu apkaltinti Kauno Agurkinių gaujos vyrai) ilgą laiką savarankiškai aiškinosi T. Mickevičiaus-Varlės dingimo aplinkybes. Matėsi, kad jis tikrai tam dėjo daug pastangų. Maždaug 2009 metų vasarą jis sakė išsiaiškinęs, kad T. Mickevičius yra nušautas ir su tuo yra susiję Agurkiniai. Sakė, kad prie nužudymo galbūt prisidėjo ir Asilas“, – prisiminė geras nužuytojo V. Sadausko bičiulis, praeityje Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos inspektoriumi dirbęs Tomas Leščiukaitis.

Likus daugiau nei metams iki nužudymo, 2010 m. sausio 27-ąją, Kauno policijoje apklaustas V. Sadauskas pateikė tokį pasakojimą: „Žinau, kad V. Mickevičius vartojo narkotikus bei juos pardavinėjo… Žinau, kad jis labai seniai draugavo su Sauliumi Velečka (Kauno Agurkinių lyderiu), tačiau vėlesniais laikais dėl kažko smarkiai susipyko… Paskutiniu metu iki dingimo T. Mickevičius labai smarkiai pyko ant S. Velečkos, kadangi daug kas manė, kad Agurkas savo konkurentus ar bendrus skundžia policijai, kad jis „dirba“ saugumui, Policijos departamento pareigūnams ir t.t. Be to, visi labai pyksta, kad Agurkas labai dideliais kiekiais ir be perstojo, be jokios kontrolės prekiauja narkotikais, o kiti nusikalstamo pasaulio atstovai nuolat turi saugotis teisėsaugos arba netgi papuola į policiją.

Dėl šios priežasties ir T. Mickevičius paskutiniu metu stipriai nesutardavęs su Agurku. Be to, žinau, kad T. Mickevičiaus ir S. Velečkos kažkada buvo įvykęs didelis konfliktas, kurio metu Tomas pagrasino Agurkui susidorojimu, tačiau šis atsakė: „Pažiūrėsim, kuris kurį pirmas…“

Maždaug trys dienos iki Tomo dingimo, buvau su juo susitikęs. Jis tada atrodė stipriai įsitempęs, labai įtarus ir minėjo, kad su juo nori susidoroti, t.y. „užversti“ Agurkiniai. Po Tomo dingimo kalbėjausi apie tai su visais jo draugais ir praktiškai visi įtaria, kad su Tomu galėjo susidoroti Algimantas Ringaila (Čikis, – šiuo metu ieškomiausių Lietuvos nusikaltėlių top – 10 figūruojantis buvęs Agurkinių veikėjas), Tadas Petrošius ir M. Mažeika (Asilas). Kiek supratau, būtent jie pas jį pirkdavo narkotikus ir, pasinaudodami tokiu susitikimu, galėjo su juo susidoroti.“

Asilo dosjė

Nuteistasis M. Mažeika, gimęs 1975 m., pravarde Asilas į Kauno tardymo izoliatorių atvyko 2018 m. lapkričio 30 d., šiuo metu laikomas Pravieniškių pataisos namų 2 sektoriuje, priklauso palaikančių subkultūrą nuteistųjų, taip vadinamų „bachūrų“, kastai.

Nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme. „Dėl neigiamos įtakos kitiems nuteistiesiems, artimiausiu metu planuojamas perkelti į Vilniaus pataisos namus. Dėl galimų konfliktinių situacijų laisvėje, jam gali kilti problemos Vilniaus pataisos namuose, todėl jis įvairiais būdais stengsis išvengti perkėlimo“, – taip informavo Kalėjimų departamento atstovai.

Kai buvo baigta ši publikacija, paaiškėjo, kad M. Mažeika-Asilas iš Pravieniškių buvo pervežtas į Vilniaus pataisos namus.

Gerai informuotų šaltinių teigimu, prieš imantis M. Mažeikos-Asilo perkėlimo iš Pravieniškių į Vilniaus pataisos namus, neseniai Pravieniškėse jo gyvenamajame būryje buvo atlikta netikėta krata ir jos metu buvo paimti net 22 mobilieji telefonai. Manoma, kad jais galėjo naudotis bemaž 60 būryje gyvenusių nuteistųjų asmenų.

Neoficialiai teigiama, kad tarp aptiktų telefonų galėjo būti ir net du M. Mažeikai priklausę mobilieji telefonai. Vienas jų – ypač išskirtinis – nesusekamiems bei nepaklausomiems telefonams priskiriamas vadinamasis „Sky“ šifruotoms žinutėms skirtas telefonas, kurį visame pasaulyje naudoja tik aukščiausio lygio kriminaliniai veikėjai bei pogrindiniai verslininkai. Esama duomenų, kad šis netikėtai surastas telefonas buvo išjungtas. Tačiau prižiūrėtojai mobiliuosius telefonus nedelsiant perdavė į Kalėjimų departamentą, kur bus pradėtas nuodugnus telefonuose esančios informacijos patikrinimas. Manoma, kad šiais surastais telefonais už grotų galėjo būti planuojami nauji ir itin rimti nusikaltimai.