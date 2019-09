Naktį iš sekmadienio Pravieniškių pataisos namuose buvo neįprastai neramu – pasprukęs iš Prienų kilęs 19-metis Mindaugas Stulgys kaip reikiant įnešė sumaišties: į pagalbą pareigūnai pasitelkė ir savo kolegas, buvo šukuojamos aplinkinės apylinkės, maždaug po 20 min. į orą net pakeltas sraigtasparnis.

Informacija apie pasprukusį kalinį netrukus pasirodė kalinių forumuose internete, iš namų į darbą naktį atvyko ir pataisos namų vadovas. Tuo metu Kalėjimų departamentas apie neramius įvykius pateikė gana „sausą“ informaciją – 22.25 val. iš pirmojo sektoriaus pasišalino nuteistasis, kuris apie 2 val. sulaikytas kelyje Vilnius-Kaunas, netoli įstaigos, vyras šiuo metu izoliuotas.

„Įstaigos administracija dėkoja policijos ir kitų teisėsaugos institucijų darbuotojams už pagalbą“, – nurodė departamento atstovai.

Daugiau apie įvykį pareigūnai nebuvo linkę pateikti informacijos, nurodę, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kalinio pabėgimo, taip pat atliekamas tarnybinis patikrinimas.

„Imtasi papildomų priemonių, siekiant užkardyti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas, peržiūrimi ir vertinami apsaugos postų planai, bus įvertinta inžinerinių įrenginių kokybė bei veiksmingumas“, – teigiama viešai išplatintame pranešime.

Jame nutylima, kad per tvorą lipantį bėglį pirmiausiai pastebėjo bokštelyje budėjusi pareigūnė, netrukus po to buvo paleisti keturi įspėjamieji šūviai, kurie bėglio nesustabdė – jis perlipo dar per vieną tvorą.

„Labai nustebau, kai sužinojau, kad būtent Mindaugas pabėgo, nes jis buvo labai ramus, dirbo valgykloje, – DELFI sakė vienas nuteistasis. – Viskas įvyko apie 22 val., tuo metu buvau prie lango, kai pamačiau neįprastai pasimetusius ir lakstančius pareigūnus, o paskui pastebėjau, kaip per tvorą lipa žmogus. Iš pradžių pamaniau, kad jis lipa surinkti iš laisvės į zoną permestus daiktus, bet tada pasigirdo šūksniai, kad stok, nes kitaip šausiu. Ir po kelių sekundžių nuaidėjo keturi šūviai. Bet tai Mindaugo nesustabdė – jis perlipo per dar vieną tvorą, vėl girdėjau keturis šūvius, o po to virš pataisos namų skraidė sraigtasparnis, vaikščiojo prižiūrėtojai ir tikrino, ar visi esame, ar nėra daugiau pabėgusių.“

Nors į pagalbą ieškant bėglio buvo pasitelktas sraigtasparnis, tačiau nuteistasis atsitiktinai buvo sulaikytas tik po keturių valandų, ties Grabučiškių kaimu, kai pareigūnai jau ketino laikinai nutraukti bėglio paieškas. Pamatęs pareigūnus nuteistasis net nebandė bėgti ar šiems priešintis.

„Ėjau namo“, – po sulaikymo sakė M. Stulgys, kuris buvo nesunkiai sužalotas, bet šie sužalojimai atsirado, kai jis lipo per tvoras ir užkliuvo už metalinių vielų.

DELFI šaltiniai įkalinimo įstaigoje atskleidė, kad nuo sausio pirmajame lokaliniame sektoriuje bausmę atliekantis nuteistasis pasprukti iš pataisos namų nusprendė nesulaukęs pagalbos: daugybę kartų jis kreipėsi į pareigūnus, prašydamas apsaugoti nuo kitų kalinių.

„Jis – dar visai vaikas, pirmą kartą pateko už grotų, nuo pat patekimo į zoną jį ištisai terorizavo kiti nuteistieji, – pasakojo pataisos namų pareigūnas, prašęs neskelbti vardo ir pavardės. – Niekam nėra paslaptis, kad apie tai jis sakė visiems pareigūnams – ir būrio viršininkui, ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams, tačiau visi nekreipė dėmesio, esą reikia laiko ir jis apsipras.“

Šaltinio teigimu, užguitas nuteistasis gerą savaitę nuolat lankėsi pas įkalinimo įstaigos medikus, kuriems taip pat papasakojo apie patiriamas patyčias.

„Čia tik nebuvusiems pataisos namuose atrodo, kad yra sudėtinga iš jų pabėgti, – sakė pareigūnas. – Tikrai ne, tai yra paprasta, ypatingai ne dienos metu, kai pamainoje dirba vos septyni pareigūnai.“

Tuo metu Pravieniškių pataisos namams vadovaujantis direktorius Dainius Sušinskas sako, kad dar negali atskleisti, kaip nuteistasis paspruko iš įkalinimo įstaigos, taip pat jis teigė nieko nežinąs ir apie patyčias, kurias teigia iš kitų nuteistųjų patyręs M. Stulgys.

„Atliekamas patikrinimas ir ikiteisminis tyrimas, nustatysime, kokiu būdu ir kaip jis paspruko, man dabar sunku pasakyti, o ir paties nuteistojo asmenybė man šiek tiek kelia abejonių – su juo sunku susikalbėti, nes vieną minutę kalba viena, kitą – kita, juokiasi, šypsosi, ko gero, kažkas žmogui yra, gal sudėtinga, juk dar visai jaunas žmogus“, – sakė D. Sušinskas.

Paklaustas, ar jam žinoma, kad prieš pabėgimą nuteistasis kreipėsi į pareigūnus ir prašė jį apsaugoti nuo kitų kalinių, pataisos namų vadovas sakė: „Ne, negaliu šito nei paneigti, nei patvirtinti, aš tokių duomenų tikrai neturiu. Tokios informacijos medikai mums negali teikti, o kriminalinės žvalgybos pareigūnas yra vienas didžiausią patirtį šiuo metu turintis darbuotojas, dirbantis pirmajame sektoriuje, manau, jeigu būtų kokių nors problemų, jos tikrai būtų sprendžiamos. Jis dirbo ūkio aptarnavimo brigadoje, nemanau, kad ten galėtų būti koks nors smurtas ar dar kažkas.“

Pataisos namų vadovas neleido DELFI susitikti su iš pataisos namų pabėgusiu M. Stulgiu, nes esą jis šiuo metu yra izoliuotas, be to, dėl pabėgimo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Vyksta ikiteisminis tyrimas, jis yra izoliuotas, dėl to ir neleisime, bet aš tikrai negaliu paneigti (kad nuteistasis skundėsi smurtu – DELFI) bet aš tokių duomenų neturėjau ir šiandien dar neturiu, – sakė D. Sušinskas. – Vakar kalbėjau su kriminalinės žvalgybos pareigūnais, ir pats buvau atvažiavęs, visą naktį prabuvau, bet niekas nepasakė nieko, kad pas jį būtų buvę kokių nors problemų. Kalbėt kalbėjo, pareigūnai visada kviečiasi, šneka, aiškinasi, tuo labiau su naujais atvykusiais, bet kad jis būtų sakęs apie kažkokias problemas, tai nebuvo.“

Kad ketina pasprukti iš pataisos namų M. Stulgys, atrodo, niekam nebuvo užsiminęs, tačiau, šaltinių teigimu, pabėgdamas iš zonos jis greičiausiai siekė atkreipti į save dėmesį – gal dabar bus sureaguota į patyčias įkalinimo įstaigoje.

Iš Prienų kilęs M. Stulgys į pataisos namus pateko atlikti jam skirtos 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Ji buvo skirta už tai, kad dar 2017 m. rugpjūčio 11 d. naktį su dviem bendrais negyvenamajame apleistame buvusios pradinės mokyklos pastate su dviem bendrais nužudė benamį – jam buvo suduota ne mažiau kaip trylika smūgių.

Nusikaltimo padarymo metu M. Stulgys dar nebuvo sulaukęs pilnametystės – jam buvo septyniolika metų. Kartu su juo buvo nuteistas ir penkiolikmetis, kuris benamiui į išeinamąją angą įgrūdo metalinį strypą. Nukentėjusysis mirė įvykio vietoje.

Daugiau apie įvykius Pravieniškėse skaitykite paspaudę šią nuorodą.