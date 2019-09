Pravieniškėse – dar negirdėtas skandalas: apie slaptą šifrą SZ, akistatą su žudiku ir karą dėl garbės

Toks tyrimas buvo pradėtas gavus Pravieniškių pataisos namų gydytojo Benjamino Savero tarnybinį pranešimą – iš pareigų besitraukiantis gydytojas paprašė įvertinti slaugytojos elgesį. Recepto paviešinimu pasipiktino ir nuteistasis, nors niekur net nebuvo nurodyta, kad būtent jo vardu gydytojas išrašė receptą.

Tuo metu gydytojo elgesys netiriamas – Kalėjimų departamentas nurodė, kad tyrimas neatliekamas, nes nei R. Sakalauskienė, nei kiti asmenys nepateikė skundo.

Visa ši istorija prasidėjo, kai nuteistųjų slaugytoja uždaroje medikų grupėje feisbuke paskelbė nuotrauką, kurioje buvo užfiksuotas gydytojo B. Savero išrašytas receptas. Jame buvo surašyti vaistų pavadinimai, kuriais reikia gydyti nuteistąjį bei jam atlikti žaizdos rankoje perrišimus.

„Perrišimai 1 kartą per dieną, su vaistais – ne su š...“ – parašė gydytojas.

„Nuasmenintą gydytojo paskyrimą pasidalinau slaugytojų grupėje ir paklausiau kolegų, kaip jie sprendžia problemas dėl tokio gydytojo elgesio, – pasakojo R. Sakalauskienė. – Manau, kad gydytojas elgėsi nepagarbiai tiek slaugytojų, tiek pacientų atžvilgiu – šie paskyrimai yra dedami į nuteistojo bylą, juos taip pat mato teismai, kai sprendžia klausimą dėl nuteistojo paleidimo į laisvę anksčiau laiko. Man nesuvokiama, kaip galima taip rašyti ant dokumento, neįsivaizduoju, koks skandalas kiltų, jeigu taip parašytų gydytojas laisvėje, bet dėl to, kad paviešinau nederamą elgesį, sulaukiau nemalonumų – paskutinę darbo dieną Pravieniškių pataisos namų administracija pradėjo tarnybinį patikrinimą.“

Anot R. Sakalauskienės, šis atvejis – ne vienintelis toks, bet niekas nereaguodavo – „gydytojas – šventas žmogus“.

„Šis gydytojas nuolat iš visų tyčiodavosi, kolegos man dėl tokio jo elgesio patarė pranešti administracijai, tai ir padariau – informavau slaugos administratorę, bet ji paskundė mane, o gydytojui net pastabos nepadarė, – sakė R. Sakalauskienė. – Manau, kad įkalinimo įstaigoje taikomi dvigubi standartai – gydytojas gali daryti pažeidimus, bet niekam tai nerūpi. Jis net ant jam nepatinkančiųjų nuteistųjų medicinos kortelių rašo savo šifrą – SZ. Šios raidės reiškia labai nepagarbius žodžius – „sup... zekas“. Gydytojas taip negali elgtis.“

Apie mediko nederamą elgesį prabilusi slaugytoja įsitikinusi, kad su ja bandoma susidoroti – net buvo svarstoma, ar pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto asmens duomenų paviešinimo. Tyrimas nebuvo pradėtas, tačiau tada nutarta atlikti tarnybinį patikrinimą – esą slaugytoja neteisėtai į darbo vietą atsinešė mobiliojo ryšio telefoną, kuriuo gydytojo paskyrimą nufotografavo. Tačiau R. Sakalauskienė tai kategoriškai neigia ir tikina, kad nėra tokia kvaila.

„Pavargau nuo to, kas vyksta įkalinimo įstaigose, nieko negaliu pakeisti, o dalyvauti ir būti dalimi to, kas prasilenkia su mano morale, negaliu, todėl nutariau pasitraukti iš darbo – dabar vyksta reorganizacija, todėl traukiuosi, – sakė R. Sakalauskienė. – Įkalinimo įstaigose nėra lengvas darbas, per tuos penkerius metus, kai čia dirbau, supratau, kad sistema nesikeičia – turbūt ir buvo sunkiausia, kai matai sistemą, bet nieko negali padaryti, kad taip nebūtų, kaip dabar yra. Nes realiai niekas nesikeičia – šioje sistemoje viskas taip susiję vienas su kitu, kad neįmanomi jokie pokyčiai. Juk pažiūrėkite, kiek Pravieniškėse buvo skandalų, o direktorius sėdi sau ramiai kėdėje, teisingumo ministras ir Kalėjimų departamentas meluoja. Bet juk taip yra ne tik šioje sistemoje, taip daug kur, tik čia sulaužomi žmonių likimai. Jauni žmonės nėra gimę būti nusikaltėliais, klysti žmogiška, bet suklydę turi turėti galimybę atlikti bausmę ir gyventi normalų gyvenimą. Juk ir pačioje zonoje dauguma dirbančių pareigūnų yra normalūs, jeigu taip galima pasakyti, bet žuvis genda nuo galvos.“

Slaugytoja neslėpė, kad niekada nebijojo atliekamų patikrinimų, nes nieko neteisėto nėra padariusi, tačiau prisipažįsta, jog paskutiniai įvykiai labai ją pakeitė.

„Esu tik žmogus, vienas iš dalykų, kai supratau, kad tikrai negaliu čia daugiau pasilikti, buvo tada, kai iš Lukiškių kalėjimo pervežė nuteistuosius iki gyvos galvos – mūsų dirbti su tokiais nusikaltėliais niekas neruošė, o aš buvau nusiųsta pas vieną kalinį paimti kraujo tyrimams, – sakė R. Sakalauskienė. – Ir sutikau nuteistąjį, kuris prieš daugiau nei dešimt metų nužudė mano draugės keturiolikmetę dukrą. Tai buvo siaubas – buvau tam nepasiruošusi. Aš tikrai jam nebandyčiau pakenkti, bet jeigu kas nors nutiktų jo sveikatai, nežinau, ar prisiversčiau jam padėti. Todėl ir nebegaliu daugiau ten dirbti.“

Gydytojas: drugelis ant štangos

Tuo metu ilgametis Pravieniškių pataisos namų gydytojas psichiatras B. Saveras, kurio išrašytą gydymo paskyrimą paviešino R. Sakalauskienė, sako, kad nieko neleistino ir tuo labiau nepagarbaus nepadarė, o ši istorija – tik dar vienas be reikalo pučiamas skandalas apie įkalinimo įstaigas. Maža to, gydytojo teigimu, slaugytoja yra tas žmogus, kuris esą žurnalistams paviešindavo įkalinimo įstaigų paslaptis.

„Jūs matėte animacinį filmą „Na, palauk“, kai vilkas kėlė štangą, o ant vienos pusės nutūpė drugelis ir ją nusvėrė? – situaciją komentavo B. Saveras. – Tai šis mano pranešimas yra tik drugelis. Štangos sunkumas yra kitas – pačios R. Sakalauskienės veikla, bendradarbiavimo su jumis ir kalėjimo paslapčių viešinimas.“

Gydytojas sakė, kad viskas prasidėjo tuomet, kai jis vienam nuteistajam paskyrė žaizdos perrišimus, tačiau slaugė esą jo nepriėmė, nes gydytojas nebuvo parašęs, su kokiais vaistais reikia tepti žaizdą.

„Rūtos, kaip medicinos sesers, kvalifikacija leidžia nuspręsti, su kuo reikia perrišinėti lėtines žaizdas, ir tai ji pati kuo puikiausiai žino, bet nutarė parodyti savo ambicijas – štai, aš galiu, – sakė B. Saveras. – Esu seno sukirpimo daktaras, institutą baigiau 1969 m., todėl manau, kad sesuo yra gydytojo tarnaitė ir vykdo gydytojo nurodymus nesvarstydama, nekomentuodama. Tik išėjusi iš darbo vietos ji tampa lygiaverčiu piliečiu, kaip ir aš. Tai yra subordinacija. Ir tai turi būti prie ligonių, nesvarbu, kad jie kaliniai.“

B. Saveras sakė, kad parašęs skundą Sveikatos priežiūros skyriaus viršininkui siekė tik vieno: „Turėjo sesutei Rūtai nutarkuoti nugarą, pasakyti, kad klausai daktaro, darai, ką reikia, ir nekeli triukšmo.“

Bet jis kilo, o B. Saveras sako, kad nieko blogo, nepagarbaus ar įžeidžiančio recepte neparašė.

„O kas čia blogo parašyta? – sakė jis. – Vaistais perrišinėk, o ne š... Kas čia tokio? Juk galima perrišti šiaudeliais, šiaudu – žiemą žmonės medžius apriša šiaudais, kad zuikiai jų nenugraužtų.“

Pasak gydytojo, R. Sakalauskienė yra „tvirta asmenybė, turi savo nuomonę“, bet kieme turi būti tik vienas Napoleonas.

„Man sesutės išdrįsta pasakyti, kad aš taip, kaip jūs, nedarau, dabar esu viena budinti ir tvarkausi, bet aš tada tiesiai šviesiai pasakau, kad tu, pinda rauginta, – pasakysiu, ir pusę tabletės nuteistajam duosi, – sakė B. Saveras. – Perlauši ir duosi. Pasakysiu visą pakelį nunešti, nuneši ir duosi. Psichiatrijos įstatyme nėra vietos slaugytojos funkcijoms atlikti, viską sprendžia gydytojas psichiatras, aš juk pasirašau, aš atsakau už tai ne tik administracine, bet ir baudžiamąja tvarka, todėl į šį klausimą žiūriu labai paprastai – tai yra pirdalas vandenyje, tai padarė Sveikatos priežiūros skyriaus viršininkas su administracija, jie nežinojo, ką daryti, todėl nuėjo pas pataisos namų direktorių ir pasiaiškino, o direktoriui tik ir trūko šio drugelio ant štangos.“

Gydytojas neslėpė, kad dėl vykstančios sveikatos priežiūros sistemos reorganizacijos nutarė išeiti iš darbo Pravieniškių pataisos namuose. O darbas įkalinimo įstaigoje tikrai nebuvo lengvas, nes kaliniai – išskirtiniai pacientai.

„Įsivaizduokite ligonį, kuris ateina ir sako: „Užpi... mane mentai, pasikarsiu arba kitą užmušiu“, – apie pokalbį su vienu nuteistuoju pasakojo gydytojas. – Tai tada ir pasiūlai kartis: „Pasiimk virvę dviejų su puse metrų ir karkis tulike, kad niekas nematytų, už kampo užėjęs.“ O jis: „Iš kur tą virvę gausiu?“ Sakau: „Susivyk, juk penkiolika metų sėdi už žmogžudystę, laiko turi.“ „Iš ko aš susivysiu?!“ – toliau šaukia. „Žinoma, ne iš sumestų paklodžių, – iš bezdalų vyk, stipriai suk, geriau laikys. Sakau, šieno vežimą veža surišę virvę ir parveža namo, taip ir tavo stogas susiriš.“ Ir tik po tokio pokalbio išsiaiškini, kur slypi problema, paaiškini tokiam žmogui, kur jis sėdi, išsiaiškini, ar jį skriaudžia, ar ne, – viską, kas priklauso, pasakai ir paaiškini, kad jie yra pareigūnai ir turi jų klausyti. Ir ta įžanga ataušina karštas galvas.

Esu turėjęs daug reikalų su kaliniais, su jais negalima mandagiai šnekėti, jeigu mandagiai su jais šnekėsi, jie mato, kad esi silpnas, ir iš karto ant galvos lenda, iš karto – skundas: „Išpi... tave su savo skundais.“ Ir ką tu tokiam atsakysi? Tai pasakai, kad manęs su vienu skundu neįveiksi, esu per daug senas ir tvirtas, man reikia rašyti penkis skundus iš karto dešine ranka. „Duok kairę ranką, – vieną tušinuką parodė, tokį nemažą... Į pim... įsikišęs (rašyk) – reikia gero pim..., nes tušinukas storas ir didelis, o tavo tik myžtuvėlis“, sakiau, – ir visa problema baigiasi, nei skundo nėra, nei ko, tai yra psichologinis bendravimas.“

Kalėjimų departamentas:

Tuo metu Kalėjimų departamentas, atsakingas už Pravieniškių pataisos namų darbą, DELFI nurodė, kad tyrimas dėl R. Sakalauskienės buvo pradėtas gavus gydytojo B. Savero ir nuteistojo, kuriam gydytojas buvo paskyręs perrišimus, skundus.

„Šiuo pagrindu Kriminalinės žvalgybos skyriui buvo pavesta atlikti patikslinimą, o jį atlikus buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, bet, vadovaujantis Kriminalinės žvalgybos skyriaus raštu „Dėl Rūtos Sakalauskienės galimo darbo pareigų pažeidimo“, įstaigos direktorius rezoliucija pavedė 1-ojo sektoriaus komisijai atlikti patikrinimą ir pateikti dėl viešojoje erdvėje bei gydytojo B. Savero ir nuteistojo tarnybiniame pranešime bei skunde nurodytų aplinkybių išvadą“, – nurodė departamentas.

Anot jo atstovų, tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad darbuotojas padarė darbo pareigų ar etikos pažeidimą, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

„Dėl sveikatos priežiūros skyriaus gydytojo psichiatro B. Savero veiksmų dėl šio įvykio negautas nei R. Sakalauskienės, nei kito asmens pareiškimas (skundas), todėl atskiras tarnybinis patikrinimas neatliekamas“, – pabrėžė departamentas.

Be to, DELFI atsiųstame atsakyme nurodoma, kad Pravieniškių pataisos namuose dėl įvairių priežasčių už padarytus pažeidimus darbuotojams skirtos 26 nuobaudos, 2018 m. – 22, o 2019 m. – 7 nuobaudos.

Dėl bausmių vykdymo sistemos pirminės sveikatos priežiūros padalinių reorganizavimo Pravieniškėse bus atleisti 24 darbuotojai, su kuriais „bus atsiskaityta teisės aktų nustatyta tvarka“.

Kalėjimų departamentas taip pat informavo, kad Lietuvoje esančiose įkalinimo įstaigose šiais metais (per 8 mėn.) iš kalinių buvo paimti 4 274 mobiliojo ryšio telefonai.

Pasiūlė patylėti

Tai jau ne pirmas kartas, kai nuteistųjų slaugytoja R. Sakalauskienė sulaukia išskirtinio įkalinimo įstaigų administracijos dėmesio – po to, kai ji apie įkalinimo įstaigų problemas prabilo LNK televizijos laidoje „Valanda su Rūta“, iš karto darbe buvo įspėta, kad per daug kalba, o po populiarios laidos pasirodymo televizijos eteryje buvo pradėtas tarnybinis tyrimas.

Šis tyrimas – ne dėl R. Sakalauskienės viešos kritikos visai kalėjimų sistemai, – apie blogybes už grotų medikė kalbėjo ne tik Rūtos Mikelkevičiūtės laidoje, bet ir pasakojo dokumentinio filmo „Pravieniškių mafija“ kūrėjams ir knygos „Pravieniškių mafija. Nerašyti zonos įstatymai“ autoriui. Ir anksčiau jai buvo pasiūlyta patylėti, bet su negerovėmis, kurios kalėjimų sistemoje iki šiol užglaistomos, nesitaikstanti medikė nėra iš tokių.

Rūta Sakalauskienė ir Rūta Mikelkevičiūtė © Asmeninins albumas

Tyrimas pataisos namuose buvo pradėtas dėl socialiniame tinkle „Facebook“ paviešintos R. Sakalauskienės nuotraukos.

Tik savo draugams nuteistųjų slaugytoja paviešino nuotrauką, kurioje ji sėdi konvojaus pareigūnų automobilyje prie įkalinimo įstaigos. „Poilsis – jaučiuosi atsipalaidavusi“, – prie nuotraukos, kuri buvo padaryta šalia Pravieniškėse esančios Laisvės atėmimo vietų ligoninės, rašė slaugytoja.

Tarnybinį patikrinimą pradėję pataisos namai medikės pareikalavo pasiaiškinti dėl galimo drausmės pažeidimo, kuris esą buvo padarytas dar prieš televizijos laidos „Valanda su Rūta“ pasirodymą, tačiau pradėtas tik po laidos transliacijos per LNK televiziją.

Pareigūnų medžiagoje teigiama, kad R. Sakalauskienė įtariama dar gegužės 5 d., apie 13.15 val., „tyčia, žinodama, kad laisvės atėmimo vietose draudžiama įsinešti ir turėti bet kokias ryšio priemones (telefonus, jų dalis, priedus, SIM korteles, informacijos laikmenas)“, pažeidusi Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymą, kuriuo šiuos daiktus draudžiama įsinešti į įkalinimo įstaigas.

Nuteistųjų slaugytoją pradėtas tyrimas nustebino – mobilųjį telefoną ji turėjo ne įkalinimo įstaigoje, o už jos ribų. Ji pasakojo, kad tądien, kai esą galimai padarė pažeidimą, ji konvojaus automobiliu iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės turėjo į Kauno klinikas nuvežti ir parvežti vieną nuteistąjį.

„Atvykusi į Laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistąjį perdaviau medikams, sutvarkiau reikiamus dokumentus ir turėjau palaukti, kol konvojaus pareigūnai savo ruožtu sutvarkys reikiamus dokumentus, todėl nuėjau į automobilių aikštelę ir konvojaus automobilyje ilsėjausi, – sakė R. Sakalauskienė. – Savo poilsio pertraukėlės metu nufotografavau man patikusį vaizdą ir įkėliau jį į savo „Facebook“ paskyrą.“

Medikė teigė, kad jos profilis socialinėje erdvėje nėra viešai prieinamas ir skirtas tik asmenims, kurie įtraukti į vadinamąjį draugų ratą.

„Man nesuprantama, kas ir kokiu tikslu iš mano privataus profilio kopijavo mano įkeltą nuotrauką, kuri nėra viešai prieinama“, – R. Sakalauskienės nuomone, taip buvo pažeistas jos privatumas, o neviešo pobūdžio informacija panaudota pradedant tarnybinį tyrimą.

Ji pažymėjo, kad mobiliojo ryšio telefonus draudžiama turėti įkalinimo įstaigose, tačiau ji nėra taikoma konvojavimą vykdantiems pareigūnams. Be to, jos teigimu, iki šiol niekada nebuvo atliekamos medikų patikros patenkant į Laisvės atėmimo vietų ligoninę.

„Su konvojaus pareigūnais įvažiavome į ligoninės aikštelę, jokių leistinų ar neleistinų daiktų tikrinimo, dokumentų patikrinimo ar apžiūros procedūrų nebuvo atliekama nei šią dieną, nei kada nors iki tol, – sakė R. Sakalauskienė. – Jeigu turėčiau palikti savo rankinę su asmeniniais daiktais įvažiuojant į Laisvės atėmimo vietų ligoninės aikštelę, tai man nėra žinoma jokia nustatyta tvarka – kur, kada ir kaip visa tai galėčiau palikti.“

Medikė pabrėžė, kad jokių draudžiamų daiktų į ligoninę neįsinešė, o rankinę su telefonu laikė konvojaus automobilyje.

„Tiek aš, tiek konvojaus pareigūnai turėjo savo asmeninių daiktų, pareigūnai buvo ir su ginklais, iki šiol panašių problemų niekam nekilo, todėl man nesuprantamas kaltinimas pažeidus darbo tvarką“, – nurodė Pravieniškių ir Alytaus pataisos namuose dirbanti slaugytoja.

Nors pradėtas tyrimas baigėsi ir nebuvo nustatyta, kad R. Sakalauskienė pažeidė tvarką, tačiau moteris sako, jog iš Pravieniškių pataisos namų administracijos jau sulaukė psichologinio spaudimo.

„Nors nėra raštiško įsakymo, tačiau žodžiu pasakyta, kad važiuojant į ligoninę negalime turėti telefono, – sakė ji. – Bet juk būna situacijų, kai su nuteistuoju tenka prabūti ir po 12 valandų, – manau, toks reikalavimas nepagrįstas, nes tokiu atveju medikai net negali susisiekti su savo šeimos nariais.“

Apie negeroves kalėjimų sistemoje nevengiant kalbėti R. Sakalauskienė priklauso medikų profsąjungos, kurios priešinasi vis atidedamai pertvarkai įkalinimo įstaigose. Jos teigimu, vadovaujamas pareigas užimantiems pareigūnams nepatinka, kad apie blogą padėtį kalbama viešai, – bando apsimesti, kad to, kas sakoma, nėra, o įkalinimo įstaigose situacija puiki.

„Pareigūnai seniai nebegali kontroliuoti nuteistųjų, todėl atsigriebia rodydami valdžią pavaldiniams – paprastiems kalėjimų sistemos darbuotojams, – sakė R. Sakalauskienė. – Žmonės pavargo nuo netvarkos, neūkiškumo, Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento skleidžiamo melo. Dabar žodinis įsakymas nieko nevertas. Manau, ta istorija, nutikusi su manimi, puikiai pademonstruoja, kad, kai negali nieko padaryti, tuomet bent kažkaip kitaip gali bandyti įkąsti – juk po tyrimo liko tik šnipštas.

Pareigūnai nepajėgia užtikrinti, kad telefonai nepateks į zoną, todėl dabar joks pareigūnas ir medikas, važiuodamas į ligoninę, negalės pasiimti savo telefono. Darbas su nuteistaisiais ir taip emociškai sudėtingas, o, kai reikia nuolat patirti psichologinį spaudimą iš administracijos, dar nemaloniau.“

Liepė išsirengti iki apatinių

Tuo metu Pravieniškių pataisos namų administracija nurodė, kad medikės nuogąstavimai, jog neturėdama mobiliojo ryšio telefono ji negalės susisiekti su artimaisiais, yra nepagrįsti, nes pareigūnai „yra pasirengę organizuoti pagalbą nelaimės atveju, taip pat susisiekti su nuteistojo artimaisiais“.

„Yra pasitaikę atvejų, kai ypatingojo konvojaus metu sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojas viešai skelbė informaciją apie konvojaus eigą, todėl ir ateityje bus vertinamos galimos rizikos ir priimami tam tikri sprendimai, kad būtų užtikrintas konvojaus saugumas“, – nurodė įkalinimo įstaigos administracija.

Tačiau tuo nemalonumai nesibaigė – R. Sakalauskienės laukė „staigmena“ Alytaus pataisos namuose: į darbą atvykusiai slaugytojai pareigūnai nusprendė atlikti nuodugnų patikrinimą. Tokį, kokio nebuvo darę per penkerius jos darbo metus.

Pasak R. Sakalauskienės, pareigūnai apžiūrėjo visus jos kuprinėje buvusius daiktus. „Ištraukė higieninius paketus, kuriuos ėmė tikrinti moteris, bet šalia buvę vyrai leido sau juos komentuoti ir apie juos klausinėti – kam jie yra reikalingi, kaip naudojami“, – žeminančią patirtį prisiminė moteris.

O vėliau, jos teigimu, pareigūnai pareikalavo nusirengti iki apatinių, net kojines liepė nusimauti. „Apie tai, kad aš galėjau ką nors neleistino atsinešti į zoną, net negali būti kalbos, manau, buvo duotas nurodymas „iš aukščiau“, nes norėta iš manęs pasityčioti“, – sakė ji.

