„Labai blogai vertinu, tai daugiau populistinis išsišokimas, nors pats nerūkau, o už rūkymą tokiose vietose, kuriose rūkyti negalima, kovočiau ne įstatymu, o auklėjimo priemonėmis. (...) Draudimas praktiškai yra neįgyvendinamas. (...) Aš esu prieš nesąmoningus draudimus“, – Eltai sakė J. Antanaitis.

Jo nuomone, tokio draudimo efektyvumą užtikrinti būtų sudėtinga.

„Tuo pačiu pasiūlyčiau uždrausti rūkyti Marse sodinant gėles. (...) Mes vienas kitu nepasitikime. Policija sukontroliuoti (rūkančiųjų balkonuose – ELTA) negali, be įrodymų nubausti negali. Kontroliuos patys žmonės. Vėl skatiname vienas kitą apuostinėti, fotografuoti, žiūrėti, skųsti, vietoje to, kad apsikabintume, draugautume, padėtume, šypsotumėmės. Net neįvertinta tai, kad fotografuoti mane balkone be mano leidimo yra draudžiama“, – Eltai sakė J. Antanaitis.

Praeitą savaitę Vyriausybės pasitarime nuskambėjo siūlymas, kad namo bendrijos pačios būtų atsakingos už rūkančiuosius daugiabučių balkonuose. J. Antanaitis tokiam siūlymui pritarė bei pridūrė, kad tokiomis priemonėmis būtų galima realiai kovoti su rūkančiaisiais balkonuose.

„Bendrijos to negali daryti, nes bendrijos pirmininkas ne policininkas, tačiau ir šiai dienai kiekvienas namas turi galimybę ir teisę nustatyti namo vidaus tvarkos taisykles. Tose taisyklėse galima numatyti visas priemones, net tai, kad name negalima laikyti šuns, kas nevaržo kitų žmonių laisvės ir teisės į savo turtą, tada pati namo bendruomenė prižiūrės ir gėdys. Galima tame įstatyme nurodyti, kad kiekvienas namas, kiekvieno buto savininkai privalo sudaryti namo vidaus tvarkos taisykles, patvirtinti visuotiniame susirinkime, kurios taptų prievole vykdyti visiems. Dabar yra tik rekomenduojama, o būtų privaloma.

Suprantu, čia būtų kova“, – Eltai teigė LBR vadovas.

ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybė svarstys išvadas Seimui dėl įstatymo projekto, kuriuo siūloma uždrausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose ir terasose, jeigu bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Projektu, kurį parengė Seimo nariai Antanas Vinkus, Tomas Tomilinas ir laikinasis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, taip pat siūloma drausti rūkyti dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse bei tose vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos, aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, išskyrus rūkymui skirtose vietose, laisvalaikio praleidimo vietose lauke, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai.

Be to, siūloma taikyti tą patį reguliavimą bedūmiams naujoviškiems tabako gaminiams, taip pat nustatyti pareigą juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris atsakingas už pastato, kuriame yra rūkoma, priežiūrą užtikrinti, kad tabako dūmai iš patalpos, kurioje yra rūkoma, nepatektų į kitas patalpas.