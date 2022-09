„Teisėjai nutarė išteisintojo Raimondo Kurlianskio gynėjo advokato Giedriaus Danėliaus pareikštą nušalinimą (dėl A. Bielskio – BNS) atmesti“, – paskelbė teisėjas Linas Šiukšta.

A. Bielskis trečiadienį per posėdį pripažino, kad anksčiau kaip specialusis liudytojas buvo apklaustas vadinamojoje teisėjų korupcijos byloje. Vėliau jis liko liudytoju, jokių įtarimų jam niekada nebuvo pateikta.

„Bylos neturi nieko bendro, išskyrus, kad tyrė ta pati įstaiga – Specialiųjų tyrimų tarnyba“, – sakė L. Šiukšta.

Jo teigimu, nėra jokio pagrindo tenkinti advokato prašymą dėl nušalinimo – teisėjui A. Bielskiui jokių įtarimų nebuvo pateikta, vadinamoji teisėjų korupcijos byla baigta tirti ir perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Advokatas G. Danėlius nušalinimą teisėjui A. Bielskiui grindė galimu jo pažeidžiamumu ir nešališkumu STT atžvilgiu, taip pat – suplanuotų bylos posėdžių intensyvumu.

„Nežinau, ar tai tikrai sutapimas, ar ne, bet visi 15 posėdžių suplanuoti iki kitų metų sausio mėnesio, su laiko rezervu, kad būtų galima parašyti baigiamąjį dokumentą iki Ž. Bartkui aktualaus laikotarpio, siekiant perrinkimo. Tokia tikimybė vienos karjeros nesugadinimas už kitos nesugadinimą. Tokia pakankama prielaida reikšti nušalinimą“, – žurnalistams sakė advokatas.

Jis bylos posėdžių planavimą siejo su STT vadovo Žydrūno Bartkaus kadencijos pabaiga. Ž. Bartkus į STT direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai paskirtas 2018 metų kovą, jo kadencija baigsis 2023 metų kovą.

„MG grupės“ politinės korupcijos byloje Apeliacinis teismas suformavo trijų teisėjų kolegiją ir paskyrė 16 posėdžių šiai bylai išnagrinėti. Ji pripažinta greičiau nagrinėtina. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 14 dieną, po to ketinama posėdžiauti spalio 24 dieną, lapkričio 22, 24, 29 ir 30 dienomis. Taip pat paskirti penki posėdžiai gruodį ir tiek pat sausį.

Apeliacinio teismo teisėjai šį argumentą atmetė, primindami, kad teismo pareiga per kuo trumpesnį laiką išnagrinėti bylą, todėl iš anksto su advokatais buvo suderintos posėdžių datos.

Atmetė priekaištą prokurorui

Trečiadienį teisėjų kolegija kaip nepagrįstą taip pat atmetė išteisintojo Šarūno Gustainio pareikštą nušalinimą prokurorui J. Lauciui.

Š. Gustaino teigimu, kaltintojas „manipuliavo įrodymais“, „iškraipė faktus“.

Teisėjų teigimu, išsakyti argumentai neleidžia daryti prielaidos, kad prokuroras gali būti šališkas.

Advokatai bei kaltinamieji ir pirmos instancijos teisme ne kartą siekė nušalinti prokurorą J. Laucių ir visą teisėjų kolegiją, bet jų prašymai buvo atmesti.

Be to, prie bylos nutarta prijungti byloje korupcija kaltinto, bet išteisinto eksministro Eligijaus Masiulio užrašų knygutes, rastas per kratą jo bute. To paprašė E. Masiulio advokatas.

Taip pat prie bylos pridėti dokumentai, kuriais grindžiami civiliniai santykiai tarp R. Kurlianskio ir E. Masiulio dėl paskolos, kurią prokuroras siūlo laikyti kyšiu.

Politikų papirkimu kaltintas ir Vilniaus apygardos teismo išteisintas R. Kurlianskis trečiadienį žurnalistams sakė, jog tikisi spartaus bylos nagrinėjimo. Jis vylėsi, kad Apeliacinis teismas patenkins jo skundą dėl žvalgybinės informacijos naudojimo.

„Mano skundas susijęs su kriminaline ir žvalgyba, žvalgyba ir teisėtumu. Turbūt tikiuosi tokio pats sprendimo, kaip ir pirmos instancijos teisme. Pirmos instancijos teisme man teko gintis nuo 45 kaltinimų, dabar prokuroras sumažino iki 13 kaltinimų. Kaltinimų mažėja net pat skundžiantį asmenį, tikiuosi tokio pat gero rezultato“, – teigė R. Kurlianskis.

Vadinamoji „MG grupės“, anksčiau besivadinusios „MG Baltic“, politinės korupcijos byla yra viena didžiausių ir garsiausių bylų šalyje. Joje kaltinimai pateikti buvusiems ministrams, Seimo nariams.