„Nuo šiandien vidurdienio žmonės kviečiami užsiregistruoti į du svarbiausius susitikimus su popiežiumi – šventąsias Mišias Kaune ir jaunimo susitikimą Vilniaus Katedros aikštėje. Tegu tai būna džiugi dviejų dienų šventė visai Lietuvai, nes susitikimų bus ir daugiau, i kitus susitikimus registracijos nereikia“, – BNS trečiadienio rytą sakė pasiruošimo popiežiaus vizitui komunikacijos koordinatorė Živilė Peluritienė. Registruotis galima tinklalapyje popieziausvizitas.lt. Pabrėžiama, kad pamatyti ir išgirsti popiežių galės visi norintieji, registruotis turėtų tik norintieji patekti į sektorius, esančius priešais scenas Kauno Santakoje ir Katedros aikštėje Vilniuje. Sostinėje, Katedros aikštėje jaunimo šventės vyks rugsėjo 22-ąją, jos pradžia – 14 valandą. Rugsėjo 23-iąją Kauno Santakos parke programa prasidės nuo ankstyvo ryto. Susiję straipsniai: Stončaitis: pasirengimas Pranciškaus vizitui vyksta pakankamai sklandžiai Vatikano ekspertas: popiežių Lietuvoje domina valstybės šimtmetis, okupacinė patirtis Anot Ž. Peluritienės, registruotis galima ir tradiciniu būdu – bendruomenėse, parapijose. Apibendrinus gautus duomenis matyti, kad parapijose ir bendruomenėse kvietimus į šv. Mišias atsiims apie 60 tūkst. žmonių, o į popiežiaus susitikimą su jaunimu – apie 13 tūkst. jaunų (14–35 m.) žmonių. Popiežius Pranciškus Lietuvoje viešės rugsėjo 22-23 dienomis, jis aplankys Vilnių ir Kauną, susitiks su prezidente Dalia Grybauskaite, tikinčiųjų bendruomene, neįgaliaisiais, nukentėjusiais nuo represijų, aukos šventąsias Mišias Kaune. Popiežių rugsėjo 22-iąją bus galima sutikti ir S. Daukanto aikštėje, prie Aušros Vartų, kelyje nuo Aušros Vartų į Katedros aikštę, kelyje į Apaštalinę nunciatūrą. Rugsėjo 23-iąją po šv. Mišių Kauno Santakos parke popiežius keliaus papamobiliu į Kauno arkikatedrą. Vakarop Vilniuje žmonės kviečiami sutikti Šventąjį Tėvą į Lukiškių aikštę ir į kelią nuo Lukiškių aikštės iki nunciatūros.

