Kelti kandidatus partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai gali tik po to, kai užsiregistruoja politinės kampanijos dalyviais. Šis statusas leidžia atsidaryti rinkimų sąskaitą, rinkti lėšas rinkimams ir t. t. Teikti pareiškinius dokumentus partijos ir visuomeniniai komitetai galės iki kovo 22 dienos. Vyriausioji rinkimų komisija per tris dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos pretendentams turės išduoti rinkėjų parašų rinkimo lapus. Kandidatų į Europos Parlamento narius sąrašas turi surinkti ne mažiau kaip 10 tūkst. jį palaikančių rinkėjų parašų. Europos Parlamento rinkimai vyks gegužės 26 dieną. Lietuva į Europos Parlamentą renka 11 atstovų.

