Prasiautusi audra pridarė žalos visoje Lietuvoje: kai kur skraidė stogo dalys, ne vienas automobilis – sumaitotas

Atnaujinta 11.21 val.

Per praėjusią parą ugniagesiai jau apie 100 kartų vyko šalinti stipraus vėjo padarinių: medžiai virto ant automobilių, apgadino pastatų konstrukcijas.

Per praėjusią parą iki penktadienio 6 val. ugniagesiai 87 kartus vyko šalinti stipraus vėjo padarinių. Nuo 6 val. vykta dar 22 kartus, BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Du medžiai užvirto ant stovėjusių automobilių, o Biržų rajone – ant judančio automobilio.

Pastarasis įvykis užregistruotas po 22 val. Širvėnos seniūnijoje, Šlepščių kaime. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, žmonės buvo išlipę iš automobilio, nukentėjusių nebuvo.

Anksčiau apie 13.30 val., Klaipėdoje, Sausio 15-osios gatvėje, medis užvirto ant dviejų stovinčių automobilių: degalinės teritorijoje stovėjusių automobilių „Ford Galaxy“ ir „Škoda Octavia“, taip pat kliudytas teritorijos apšvietimo stulpas.

Apie 20 val. medis ant automobilio užvirto Partizanų gatvėje Kaune.

Medžius gelbėtojai supjaustė ir pašalino nuo transporto priemonių.

Apie 22 val. Kauno rajone, Noreikiškių kaime, smarkus vėjas atplėšė kotedžo stogo dangą. Atvykę gelbėtojai ištraukiamomis kopėčiomis užlipo iki pažeisto stogo vietos ir skardos lakštą nuleido ant žemės.

Klaipėdoje ugniagesiai vyko dėl pavojingai atplyšusios balkono palangės skardos: automobilinėmis kopėčiomis pakilę į penktą aukštą, jie skardą pašalino.

Jonavos rajone ir Kaune taip pat pranešta apie medžius, atsirėmusius į elektros laidus.

Daugiausiai – 24 – kartus šalinti vėjo padarinių vykta Kauno apskrityje, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse – po 12 kartų, Alytaus ir Tauragės apskrityse gauta po devynis iškvietimus, Klaipėdos – aštuoni, Panevėžio – šeši, Šiaulių – keturi, Utenos – trys.

Meteorologijos tarnyba įspėja, kad penktadienį Lietuvoje tęsiasi labai vėjuoti orai. Pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 16–21 metrų per sekundę, vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, jie sustiprės iki 22–27 metrų per sekundę, pajūryje – 28–30 metrų per sekundę.

Atnaujinta 10.02 val.

Ketvirtadienį Lietuvoje siautėjęs stiprus vėjas vartė medžius, plėšė namų stogus.

Pučiant stipriam vėjui, Biržų rajone ant važiuojančio automobilio užvirto medis.

Įvykis užregistruotas ketvirtadienio vakarą, po 22 val., Širvėnos seniūnijoje, Šlepščių kaime.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, žmonės buvo išlipę iš automobilio, nukentėjusių nebuvo.

Medis grandininiu pjūklu supjaustytas ir pašalintas nuo automobilio, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Tą pačią dieną, apie 13.30 val., Klaipėdoje, Sausio 15-osios gatvėje, medis užvirto ant dviejų stovinčių automobilių.

Medis nukrito ant degalinės teritorijoje stovėjusių automobilių „Ford Galaxy“ ir „Škoda Octavia“. Be to, medis kliudė teritorijos apšvietimo stulpą.

Ugniagesiai grandininiu pjūklu supjaustė medį ir dalimis patraukė nuo automobilių.

Vakare, apie 22 val., Ringaudų seniūnijoje, Noreikiškių kaime, smarkus vėjas atplėšė kotedžo stogo dangą. Atvykę gelbėtojai ištraukiamomis kopėčiomis užlipo iki pažeisto stogo vietos ir skardos lakštą nuleido ant žemės.

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo centre, Klaipėdoje ir Kaune medžiai užvirto ant stovėjusių automobilių, o Biržų rajone medis užvirto ant judančio automobilio, žmonės įvykio metu nenukentėjo.

Daugiausiai kartų vykta Kauno apskrityje – 24 kartus, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse – po 12 kartų, Alytaus ir Tauragės apskrityse gauta po devynis iškvietimus, Klaipėdos – aštuoni, Panevėžio – šeši, Šiaulių – keturi, Utenos – trys.

Po vėjuotos nakties elektros neturi 3 tūkst. vartotojų

Lietuvą ketvirtadienio vakarą užklupus stipriam vėjui ir lietui, apie elektros netekimus pranešė beveik 40 tūkst. vartotojų, iš kurių energijos tiekimas dar neatstatytas 3 tūkst. namų ūkių.

Elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovas Paulius Kalmantas BNS teigė, kad po naktį praūžusios audros, elektros tiekimas jau atstatytas apie 35 tūkst. namų ūkių.

„Didžiajai daliai gyventojų greitai atstatyti nutrauktą elektros tiekimą pavyko dėka išankstinio pasiruošimo ir intensyvių pastangų, buvo dirbama per visą naktį. Taip pat, tinklo įdiegti automatizuoti sprendimai leido reikšmingai daliai klientų elektrą atkurti per mažiau nei 3 minutes“, – nurodo P.Kalmantas.

Tačiau, pasak jo, su elektros tiekimo sutrikimais vis dar susiduria apie 3 tūkst. klientų.

„Daugiausia gedimų fiksuojama Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Kauno rajonuose. Gedimų šalinimas vysta toliau – intensyvaus vėjo sukeltų gedimų šalinimui sutelktos padidintos darbuotojų pajėgos. Specialistai iš visos šalies dirba vietose, kur gedimų fiksuojama daugiausiai“, – tvirtina ESO atstovas.

Kaip ryte praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kol kas ribojama laivyba.

„Informuojame, kad laivyba Klaipėdos jūrų uoste ribojama.

Išplaukti iš uosto dėl nepalankių sąlygų šiuo metu kol kas negali 4 laivai, įplaukti taip pat laukia 4 laivai.

Naktį gūsiais fiksuotas iki 28 m/s stiprumo vėjas, šiuo metu gūsiais fiksuojamas iki 24 m/s stiprumo vėjas. Bangos aukštis jūroje išlieka apie 4,5 - 5 metrus.

Dėl sustiprėjusio vėjo uoste incidentų neužfiksuota“, – informuojama pranešime.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad ketvirtadienį ir penktadienį numatomi vėjuoti orai.

Apie pavojingą situaciją penktadienį ryte informuoja ir Grinda.

„Stiprus vėjas šiąnakt vartė medžius ir laužė šakas - šalinome išvartas Justiiškių, Grūdų, Džiaugsno, Lakštingalų gatvėje, šiuo metu dirbame Avietyno gatvėje.

Negana to, vėjas nuplėšė likusius lapus, o stiprus lietus juos nuplovė prie nuotekų surinkimo grotelių - kai kuriose vietose gali formuotis patvankos. Būkite atidūs ir duokite kelią į šių situacijų likvidavimą skubantiems Grindos ekipažams“, – rašoma feisbuke.

Galingas Atlanto ciklonas šiandien toliau kels vėtras ir audras.

Spalio 22 -os dieną protarpiais lietus, vietomis šiaurės vakarinėje šalies pusėje smarkus. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 16–21 m/s, vietomis 22–27 m/s, pajūryje 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

Spalio 23 d. protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį daug kur, dieną kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 6–10 laipsnių šilumos.

Spalio 24 d. vietomis trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, 6–11 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, pajūryje 5–7 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

Lietuvoje ir šiandien siaus labai stiprus vėjas, ypač vakariniuose šalies rajonuose. Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) stiprina budinčias pajėgas ir ruošiasi operatyviai likviduoti galimus gedimus bei prašo gyventojų gamtos stichijų metu būti atidiems. Svarbu nesiartinti prie elektros įrenginių ar oro linijų, o pastebėjus pažeistus elektros tinklo įrenginius ar nutrūkusius laidus, būtinai nedelsiant apie tai pranešti ESO telefonu 1852. Pateikiame keturis svarbiausius elgesio principus, padėsiančius išvengti skaudžių nelaimių.

Pagrindinis dalykas, kurį turi atsiminti kiekvienas, tai pastebėjus nutrūkusį elektros laidą ar bet kokį kitą apgadintą elektros įrenginį – transformatorinę ar pastotę − jokiu būdu prie jo nesiartinti. Tarp žmogaus ir nutrūkusio laido turėtų būti bent 8 m. atstumas. Reikėtų saugotis ir ant elektros laidų užvirtusių medžių ar išvirtusių laidų atramų, kurios taip pat gali būti pavojingos gyvybei. Prie jų taip pat negalima artintis ar, juo labiau, jų liesti.

Pastebėjus nutrūkusį laidą, apie avariją svarbu kuo greičiau pranešti ESO trumpuoju numeriu 1852 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Jei tik įmanoma, venkite artintis prie avarijos vietos, neleiskite prie jos eiti kitiems žmonėms ar gyvūnams ir kuo greičiau skambinkite minėtais telefonais, kad į įvykio vietą būtų nedelsiant išsiųsta operatyvinė komanda. Ji likviduos avarijos padarinius. Elektros tiekimą išoriniame tinkle gali išjungti tik ESO specialistai, jokiu būdu nerizikuokite ką nors daryti patys ir palikite šiuos darbus specialistams.

Netyčia atsidūrus greta nukritusio elektros laido, reikia judėti mažaus žingsneliais arba šuoliukais einant koja prie kojos. Didesnis pavojus kyla liūties metu, kai žemė ir žolė įmirkusi. Tokiais atvejais rekomenduojama pasitraukti toliau nuo gedimo vietos, tačiau nebėgti, o judėti mažais žingsneliais arba šuoliukais. Žingsniuojant įprastai, kyla pavojus susidaryti elektros grandinei ir gauti smūgį.

Nutrūkęs elektros laidas gali užkristi ant automobilio. Tokiu atveju, jei nekyla kitų pavojų, gali būti saugiau likti automobilyje – guminės jo padangos veikia kaip izoliacinė priemonė, neleidžianti susidaryti elektros grandinei. Tik svarbu nesiliesti prie metalinių detalių ar elektros įrenginių. Jei iš automobilio vis dėlto reikia išlipti, tai būtina daryti ne visai taip, kaip esame įpratę. Iš jo reikia išlipti iš karto abiem kojomis, nesiliečiant prie paties automobilio – kad nebūtų sukurta grandinė ir nepatirtumėte elektros smūgio.

Ką daryti jei dingo elektra?

Ne visada būtina pranešti apie dingusią elektrą – audrų metu klientų aptarnavimo linijos gali būti užimtos, o apie gedimą jau žinoma. Įsitikinę, kad gedimas įvyko jau iki elektros įvado – t.y. ESO tinklo dalyje, patikrinkite, ar jis nepažymėtas atjungimų žemėlapyje adresu eso.lt/zemelapis. Čia matysite, ar gedimas registruotas ir kada ESO planuoja jį sutvarkyti. Jeigu gedimo žemėlapyje nėra, galite užpildyti formą prie žemėlapio arba skambint ESO telefonu 1852.