„Mano knygoje K. Kelloggas buvo žmogus, suprantantis Ukrainos moralinę kovos pusę ir nors realistas dėl to, ką galima padaryti, bet vis dėlto proukrainietiškas. Ir kai jis per spaudos konferenciją pasako, kad karinės paramos sustabdymas palyginamas su daužymu mului per snukį, na atleiskite, tai rodo, kad tas mentalitetas, sklindantis iš Baltųjų rūmų formuoja bendrą foną.