3,8 mln. eurų kainavusios rekonstrukcijos metu buvo naujai išvedžioti takeliai, visiškai pakeista aikštės granitinė danga, įrengti nauji suoliukai, pasodinti medžiai, įrengti nauji šviestuvai, vėliavų stiebai. „Aikštė tampa reprezentatyvi jauki miestiečių susibūrimų vieta, kurioje bus daug žaliųjų erdvių ir vietos iškilmingoms Lietuvos šventėms, minėjimams. Šiuo metu darbai vyksta visu pajėgumu, kad galėtume kuo greičiau aikštę atverti vilniečiams“, – pranešime sako projekto vadovas, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius Virginijus Pauža. Susiję straipsniai: Ant Gedimino kalno turbūt rasti K. Kalinausko palaikai M. Adomėnas. Ar Lietuvos valstybė švęs kitą savo šimtmetį? Jau anksčiau savivaldybė informavo, kad aikštėje bus įrengtas interaktyvus fontanas. Teigiama, kad fontanas miestui nekainavo - jo techninį darbo projektą padovanojo bendrovė „Poolservice.LT“, o įrengimą - bendrovė „Orkela“. Fontanas prisitaikys prie žmogaus judesių, dinamiškai keis srovių formas ir aukščius, vandens srovės bus apšviestos spalvas keičiančiais šviesos diodų (LED) šviestuvais. Tvarkomos ir aikštės prieigos – Lukiškių gatvės atkarpoje tarp Vasario 16-osios g. ir J. Tumo Vaižganto g. klojama nauja asfalto danga, rekonstruojamas pėsčiųjų takas prie Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, čia nusidrieks ir visiškai naujas dviračių takas. Po rekonstrukcijos ši gatvės atkarpa turės 3 eismo juostas, bus dvikrypčio eismo, su atskira viešojo transporto juosta. Kultūros ministerija ir Šiuolaikinis meno centras šiuo metu vykdo memorialo, kuriuo būtų įamžinti kovoję ir žuvę už Lietuvos laisvę, atranką - iš jau atrinktų 5 geriausių darbų tikimasi dar šiemet atrinkti geriausiąjį. Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo ir paminklo joje pastatymo klausimas sprendžiamas nuo 1999 metų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.