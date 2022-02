Pranešė apie COVID-19 testams reikalingų terpių trūkumą: pasiekta maksimali išpilstymo riba

Apie testams reikalingų terpių trūkumą pirmadienį vakare A. Verbickas pranešė savo feisbuke.

„Šiandien sušauktame Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje apžvelgėme bendrą COVID-19 situaciją Varėnos rajone. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informavo, kad per 14 dienų mūsų rajone užfiksuoti 378 COVID-19 atvejai.

Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas pažymėjo, kad šiuo metu didžiausia problema yra terpių, reikalingų koronaviruso tyrimams atlikti, trūkumas. Dėl šios priežasties Varėnos mobilusis punktas negali priimti visų, norinčių testuotis. Tikimės, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija padidins terpių skaičių ir bus galima užtikrinti didesnį gyventojų testavimą“, – rašė Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

A. Verbickas taip pat informavo, kad Švietimo skyriaus vedėja pranešė apie augantį sergančių arba izoliacijoje esančių mokinių ir pedagogų skaičių.

„Atsižvelgiant į didėjantį sergamumą ugdymo įstaigose, posėdžio metu buvo priimtas sprendimas moksleivius testuoti klasėse pirmadieniais ir ketvirtadieniais, taip pat testus išduoti savaitgaliui, savarankiškam testavimuisi namuose.

Varėnos socialinių paslaugų centrui reikalingi savanoriai, kurie galėtų nupirkti izoliacijoje esantiems asmenims būtiniausių produktų.

Būkime pilietiški!“, – pridūrė administracijos direktorius.

Laboratorija: maksimali terpių išpilstymo riba pasiekta

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) Delfi paaiškino, kad yra įpareigota aprūpinti savivaldybes minimomis terpėmis, tačiau nebūtinai išpilstytomis – tokiu atveju jos išpilstymu rūpinasi pačios.

„Nors NVSPL neprivalo aprūpinti išpilstytomis terpėmis, žinoma, stengiasi pagelbėti savivaldybėms visomis išgalėmis ir tiekti jas išpilstytas. Tačiau su turimais techniniais ir žmogiškaisiais ištekliais NVSPL gali išpilstyti iki 10 tūkst./vnt. per parą. Ši maksimumo riba šiuo metu, kai tyrimų apimtys stipriai padidėjusios, pasiekta“, – rašoma NVSPL komentare Delfi.

NVSPL teigimu, intervalai ir terpių poreikis priklauso nuo savivaldybių dydžių.

„Dažniausiai terpes ima reguliariai savaitei, kartais, jei nedidelis kiekis, ilgesniam periodui (nėra fiksuoto dydžio, nes savivaldybių poreikiai ir dydžiai yra nevienodi).

NVSPL visus informuoja, kad terpėmis aprūpinti gali, tačiau ne visada visą kiekį gali išduoti rinkiniais (t. y. jau išpilstytomis terpėmis), tuomet siūlo visas reikalingas priemones (virusologinę terpę buteliais, mėgintuvėlius ir tamponėlius)“, – paaiškino laboratorija.

Kaip rašoma komentare, tikimasi, kad situacija pagėrės jau nuo trečiadienio.

„Nuo vasario 2 d. įsigalios OV sprendimo Nr. V-1336 pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad tam tikroms grupės mobiliuosiuose punktuose gali būti atliekami ir PGR tyrimai, ir greitieji antigenų testai. Todėl terpių poreikis turėtų sumažėti“, – rašo NVSPL.

Fiksuojami rekordiniai susirgimų skaičiai

Kaip Delfi rašė anksčiau, epidemiologinė situacija šiuo metu blogiausia Vilniuje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenkantis koronaviruso atvejų skaičius yra didžiausias Lietuvoje. Savivaldybė praneša, jog dauguma įmonių ir įstaigų, kartu ir asmens sveikatos priežiūros, dirba pagal antrąjį kritiškumo lygį. Situacija ligoninėse išlieka stabili, tačiau pastebima, kad šią savaitę hospitalizacijų skaičius didėja.

Epidemiologinė situacija Lietuvoje peržengė dar vieną ribą – 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka daugiau nei 4 tūkstančiai atvejų. Toks rodiklis nebuvo pasiektas nuo pat pandemijos pradžios. 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų visoje Lietuvoje tenka 4043,5 atvejo, teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 41,4 procento. Plačiau apie tai skaitykite čia.