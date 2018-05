Naujienų agentūrai „Interfax“ Estijos pajėgų Generalinio štabo atstovas sakė, kad keturis Italijos naikintuvus pakeitė keturi Prancūzijos oro pajėgų naikintuvai „Mirage 2000-5“. Estijos gynybinių pajėgų vadas generolas Riho Terras padėkojo Italijos oro pajėgų atstovams ir įteikė jiems Baltijos oro erdvės apsaugos misijos medalius. Estų gynybos ministras Juri Luikas savo kalboje pažymėjo, kad „tuo metu, kai italai vadovavo misijai Emario aviacijos bazėje, estų kariai dalyvavo tarptautinėse operacijose Pietų Europoje“. Sveikindamas atvykusį prancūzų kontingentą jis sakė, kad „Prancūzija yra valstybė, įnešanti didžiausią indėlį į Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misiją“ ir kad „prancūzų atvykimas liudija itin gerą karinį Estijos ir Prancūzijos bendradarbiavimą“. Šiaurės Atlanto tarybos sprendimu NATO narės nuo 2004 metų kovo 29 dienos, kai Baltijos šalys įstojo į Aljansą, dalyvauja saugant Estijos, Latvijos ir Lietuvos oro erdvę. NATO viršūnių susitikime Čikagoje 2012-aisiais Taryba neribotam laikui pratęsė šią misiją. Dar viena NATO oro policijos misija yra dislokuota Lietuvos Šiaulių aviacijos bazėje, kur gegužės 2 dieną danų pilotus pakeitė portugalai su keturiais naikintuvais F-16 ir ispanai su šešiais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“.











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.