Pastarosiomis savaitėmis nauja tvarka buvo išbandyta keliuose Prancūzijos miestuose ir narkotikus vartojantiems asmenims 200 eurų baudos buvo skiriamos įvykio vietoje. Rugsėjį ši tvarka įsigalios visoje šalyje.

Dar 1970 m. priimtas įstatymas leidžia draudžiamų narkotinių medžiagų vartotojus įkalinti iki vienerių metų ir bausti juos 3 750 eurų siekiančiomis baudomis. Nepaisant to, įkalinimo bausmės taikomos retai.Prancūzijos gyventojai pirmauja Europoje pagal kanapių suvartojimą ir užima trečią vietą pagal kokaino vartojimą.

Nicoje besilankantis premjeras žurnalistams sakė, kad naujoji priemonė supaprastins policijos procedūras ir bausmė bus taikoma nedelsiant. Pasak jo, tai bus efektyvi priemonė kovoje su narkotikų prekeiviais, kurie kenkia šalies gyventojams.

Jei pažeidėjas baudą sumokės per dvi savaites, ji sieks 150 eurų. Tačiau jos nespėjus sumokėti per 45 dienas piniginę teks patuštinti 450 eurų.