„Labai svarbi aktualija bus „Brexitas“ ir kokių reikės mums priimti įstatymų po kovo 29-osios dienos. Toliau – aukštųjų mokyklų reforma, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą reikės priimti“, – Žinių radijui trečiadienį vardijo Seimo pirmininkas. Pasak jo, dėl Vaiko teisių apsaugos įstatymo yra pavykę pasiekti susitarimą ir diskusijos dėl jo – pasibaigusios. „Jau atrodo, kad trys projektai yra suderinti į vieną ir atrodo, kad visi, kas norėjo pasisakyti, pasisakė“, – sakė V. Pranckietis. Taip pat Seimas toliau svarstys universitetų jungimo klausimus ir svarstys galimybę įgyvendinti nemokamas bakalauro studijas. Seimo pavasario sesija prasidės kovo 10 dieną ir baigsis birželio 30 dieną.

