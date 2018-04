Seimo pirmininko biuras pranešė, kad per susitikimą taip pat bus kalbama apie naujosios LRT vadovybės prioritetus ir veiklos kryptis. M. Garbačiauskaitė-Budrienė LRT generaline direktore išrinkta kovo 20 dieną, pareigas ji pradėjo eiti trečiadienį. Naujoji LRT generalinė direktorė sako, kad vieni pagrindinių jos tikslų – turinio integracija ir visuomeninio transliuotojo stiprinimas internete. Ji taip pat teigė sieksianti didinti LRT skaidrumą, Seime vykstant tyrimui dėl visuomeninio transliuotojo veiklos, ir efektyvinti organizacijos darbą. Seimo laikinoji komisija dėl LRT finansų skaidrumo ketvirtadienį renkasi į posėdį, jame planuojama dar kartą išklausyti buvusio LRT vadovo pavaduotoją Rimvydą Paleckį, portalo lrt.lt vyriausiąjį redaktorių Vladimirą Laučių. M. Garbačiauskaitė-Budrienė pareigas perėmė iš dvi kadencijas visuomeniniam transliuotojui nuo 2008 metų vadovavusio Audriaus Siaurusevičiaus. LRT šiuo metu valdo tris televizijos kanalus, tris radijo programas, naujienų portalą. Valstybės asignavimai nacionaliniam transliuotojui šiais metais siekia 36,5 mln. eurų. Tai yra didžioji dalis nacionalinio transliuotojo biudžeto.











