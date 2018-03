Šio Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų bendradarbiavimo formato veikla įšaldyta 2009 metais Lenkijos politikų iniciatyva. Tuo metu Varšuva ėmė griežtai kritikuoti Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos situacijos. Tačiau pastaruoju metu santykiai šyla, S. Karczewskis – jau ketvirtasis aukštas lenkų pareigūnas, per vasarį-kovą apsilankęs kaimyninėje Lietuvoje. „Tai reiškia viena – su artimiausia kaimyne plėtojame šiltus santykius, o atsižvelgiant į Rusijos informacinį ir kibernetinį priešiškumą bei karinę agresiją Ukrainoje, tai yra itin svarbu ir naudinga Lietuvai“, – Seimo ryšių su visuomene skyriaus pranešime cituojamas V. Pranckietis. Susiję straipsniai: Karbauskis: Pranckietis turi pasitikėjimą, dėl valdančiųjų jam ne gėda Vytautas Landsbergis pasišaipė: Pranckietis gali eiti šalin Vasario viduryje Lietuvoje lankėsi Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, praėjusią savaitę – Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis ir Lenkijos Seimo pirmininkas Marekas Kuchcinskis. Lenkijos Senato pirmininkas atvyko į Lietuvą lenkų tautinės bendrijos kvietimu. Lietuvai yra svarbi Lenkijos parama, siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir sustiprinti gynybos pajėgumus. Lenkija siekia Lietuvos paramos ginče su ES dėl prieštaringos teismų reformos ir nori užtikrinti geras sąlygas naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančiam koncernui „Orlen“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.