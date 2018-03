„Aš manau, kad šiandien Valstiečių ir žaliųjų frakcija rinksis ir tarsis šiuo klausimu. Standartai turėtų būti visiems vienodi“, – interviu Žinių radijui teigė V. Pranckietis.

„Taip, aš agituosiu pritarti, kad nebūtų dvigubų standartų“, – pridūrė Seimo pirmininkas paklaustas, ar agituos, jog „valstiečių“ frakcija pritartų komisijos sudarymui.

Jo teigimu, nereikėtų bijoti komisijos darbo, nes ji leis visiems pasisakyti ir apsiginti.

„Mes priimame komisijas kaip kažkokį blogį. Tai yra būdas pateikti savo argumentus. Komisijų išvados ne visada būna neigiamos, jos būna ir teigiamos. Nereikia tų komisijų bijoti ar abejoti jų kompetencija“, – kalbėjo V. Pranckietis.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pirmadienį nepritarė specialios komisijos sudarymui.

Galutinis balsavimas dėl komisijos sudarymo numatomas ketvirtadienį – jeigu Seimas komiteto sprendimui pritars, komisija nebus kuriama, o jeigu atmes, klausimą dėl jos sukūrimo iš naujo svarstys kitas parlamentinis komitetas, ir Seimas dėl jo balsuos vėl.

Parlamentinio tyrimo, kuris iki lapkričio pateiktų Seimui atsakymus į daugelį klausimų dėl žemės valdymo ir įsigijimo, prašo opozicinė konservatorių frakcija, iniciatyvą parėmė ir keli liberalai bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos nariai.

Tyrimo siūloma imtis paaiškėjus, kad Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

Jeigu Seimas sudarys komisiją, ji turės atsakyti į tris dešimtis klausimų, susijusių su dirbamos žemės įsigijimu, į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų, augalų apsaugos priemonių, žemės ūkio technikos pardavimus, grūdų ir aliejinių augalų, sėklų rinkų pasidalinimą, grūdų elevatorių valdymą.

Be to, siūloma aiškintis, kas valdo daugiau nei 500 hektarų žemės, nustatyti, kiek jos yra įsigijusios žemės ūkio, technikos ar trąšų prekybos įmonės.

Taip būtų bandoma nustatyti, kaip žmonės ir įmonės apeina 500 hektarų ribojimą ir ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas. Be to, komisija aiškinsis, kaip plačiai paplitęs vekselių naudojimas žemės ūkyje ir kiek žmonių dėl to prarado savo žemę.

Komisija turėtų pateikti išvadą, kaip reikėtų keisti žemės įsigijimo ir valdymo politiką bei tai numatančius įstatymus.