„Aš čia tokią lyg gynybinę poziciją (užėmęs), lyg kažkokius alkoholikus norėčiau ginti. Nėra Seime tų girtuoklių, nėra, Seimas yra blaivus ir sprendimus priima blaivus“, – teigė V. Pranckietis. Tiek festivalio dalyvių klausimų sesiją V. Pranckiečiui moderavusi žurnalistė Rasa Tapinienė, tiek į susitikimą su Seimo pirmininku atvykę gyventojai kvestionavo sprendimą birželio pabaigoje neįleisti į parlamento rūmus policijos pareigūnų, kuriuos opozicijos atstovai iškvietė suabejoję Seimo vicepirmininko „socialdarbiečio“ Gedimino Kirkilo blaivumu. „Jeigu prisiminėme jau tą gilią istoriją, prisiminkime dar gilesnę istoriją, kada tikrai po Seimą bėgiodavo girti Seimo nariai (...). Mes neturime į blogesnius lygiuotis, bet tai buvo suvaldyta – pirmiausia, kai mes atėjome į Seimą, sprendimas buvo, kad jokio alkoholio viduje neturi būti ir jo nėra, išskyrus kada yra protokolinė vyno taurė, bet ir tai praktiškai viską iškėlėme iš Seimo, visi delegacijų pasitikimai įvyksta kur nors kitur“, – dėstė V. Pranckietis. Jis aiškino, kad Vadovybės apsaugos departamentas policijos dėl G. Kirkilo neįleido, nes jis nesukėlė jokio incidento. „Jie neturi pagrindo (įleisti policijos – BNS), jeigu nėra jokio incidento. Incidento nebuvo, niekas nebuvo užpultas, tik tokiais atvejais, kai kam nors kas nors gresia, galima įleisti (...). Aš matau, kaip spekuliacijas kuria opozicija bet kokiu klausimu“, – kalbėjo V. Pranckietis. Kartu jis priminė, kad Seimo nariai turi teisinį imunitetą. „Geriausias teisėjas yra rinkėjas – nerinkite tų, dėl kurių abejojate“, – ragino V. Pranckietis. V. Pranckietis skeptiškai įvertino idėją pačiam Seimui turėti ir naudoti metrologiškai patikrintą alkoholio matuoklį. „Tikėtina, kad artimiausiu metu to nebus, ir kol nedarysime Lietuvoje kažkokio bendro antialkoholinio alkotesterių tinklo, turbūt taip nebus ir Seime“, – kalbėjo jis. Seime priešpaskutinę sesijos dieną konservatoriai pareikalavo, kad posėdžiui pirmininkavęs G. Kirkilas nusišalintų, išsakę abejones jo blaivumu. Pats G. Kirkilas žurnalistams sakė alkoholio nevartojęs ir blaivumą tikrintis atsisakė. Konservatoriams per posėdį išsakius abejones dėl G. Kirkilo, Vyriausiosios rinkimų komisijos narys konservatorius Vilius Semeška iškvietė į Seimą policijos ekipažą. Pareigūnai į Seimą nebuvo įleisti Vadovybės apsaugos departamento darbuotojų. Seimo Etikos ir procedūrų komisija vėliau neetiškais pripažino konservatorių Jurgio Razmos ir Gabrieliaus Landsbergio pasisakymus, kai jie G.Kirkilą apkaltino, kad jis neblaivus pirmininkavo posėdžiui.











40 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.