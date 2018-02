V. Pranckietis Latvijos sostinėje susitiks su šios šalies prezidentu Raimondu Vėjuoniu, Saeimos pirmininke Inara Mūrniece, pranešė Lietuvos parlamento vadovo atstovė spaudai. Iškilmingas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas vyks Rygos filharmonijoje. Šiais metais Lietuva švenčia valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Latvija savo šimtmetį minės lapkričio mėnesį.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.