Rygoje viešintis parlamento vadovas šį klausimą iškėlė per susitikimą su Latvijos prezidentu Raimondo Vėjuoniu. „Keliolika metų Latvijos pusė nedemonstruoja politinės valios esminei problemai spręsti, vien ekspertų lygio diskusija išteklių pasidalijimo klausimais nėra prasminga“, – pranešime spaudai sakė Seimo pirmininkas. „Lietuva sveikintų Latvijos siekį pradėti sutarties ratifikavimo parlamente procesą“, – pridūrė jis. Diplomatai yra sakę, kad Latvijos nenorą ratifikuoti sienos sutartį gali lemti spėjimas, jog ties skiriamąja linija Baltijos jūroje gali būti naftos telkinys. Anot Seimo pranešimo spaudai, per susitikimą taip pat aptartas geležinkelių projektas „Rail Baltica“, suskystintų gamtinių dujų terminalo Lietuvoje ir dujų saugyklos Latvijoje projektai. Seimo pirmininkas Latvijoje dalyvauja Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio renginiuose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.