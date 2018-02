„Nepriklausomybės aktą pasirašė tik 20 Lietuvos Tarybos narių, tačiau išties tai buvo visos tautos troškimas ir lūkestis turėti savo šalį su sostine Vilniuje. Ir nuo tada atsakomybė už laisvą šalį priklauso kiekvienam laisvės piliečiui. Laisvam nuo vergiško mąstymo, nuo diktatūros ir nuo primestos valdžios“, – per iškilmingą valstybės šimtmečio minėjimą sakė parlamento vadovas. „Istoriją kuriame kiekvienas. Diskusijos, kurios verda namuose, studentų susibūrimuose, mamų ir tėvų forumuose ir kitose pilietiškumo akcijose virsta rezultatais ir sprendimais“, – teigė jis. Lietuvos kelią į Vasario 16-ąją, tuometinę geopolitinę situaciją priminė istorikas, diplomatas Alfonsas Eidintas. Kitas istorikas Vytautas Žalys kalbėjo apie nepriklausomybės įtvirtinimą. Pasak A. Eidinto, Nepriklausomybės Atkūrimo aktas pasirašytas ūkanotą 1918 metų vasario 16 dieną, šeštadienį, drebiant sniegui, pereinančiam į lietų. „Vasario 16-osios nutarimas prieštaravo Vokietijos valiai, ir okupacinė valdžia blokavo šios žinios paskelbimą, todėl dvikalbiai dokumentai skubiai pristatyti okupacinės valdžios atstovams Vilniuje ir Kaune ir slapta išsiųsti į Berlyną katalikų centro deputatams, kurie paskelbė Reichstage ir dviejuose Vokietijos laikraščiuose“, – sakė A. Eidintas. Anot jo, kadangi Vasario 16-osios nutarime nebuvo nė žodžio apie 1917 metų gruodžio mėnesio rezoliuciją ir apie bet kokį prisijungimą prie Vokietijos, dėl to „Vasario 16-osios nepriklausomybę nuo visų šalių skelbiantis, pačioje Lietuvos Taryboje gimęs nutarimas tapo nepriklausomybės pamatu ir laisvės simboliu“. „Jis tapo lietuvių tautos siekiu, jis tapo vėliava, iškelta tolesniam veikimui“, – kalbėjo istorikas. A. Eidintas atkreipė dėmesį, kad jau po metų, 1919-ųjų vasario 16-ąją, Lietuvoje ši data minėta kaip nepriklausomybės diena. Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Seime surengtas istorinėje Kovo 11-osios salėje, kur 1990 metais taip pat atkurta nepriklausoma valstybė. Šventės proga į parlamentą pakviesti kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, signatarai, merai, užsienio diplomatai, kiti pareigūnai, visuomenės atstovai. Kai kurios Seimo narės ta proga pasipuošė tautiniais kostiumais. Šiemet Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.