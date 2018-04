„Seimo pirmininkas pasitempė koją, trauma tikrai nedidelė, medikai tiesiog patarė pasaugoti save ir likti namuose porą dienų“, – BNS sakė Seimo pirmininko atstovė spaudai Karolina Frolovienė. Atstovė spaudai iš pradžių teigė, kad Seimo pirmininko trečiadienio darbotvarkė atšaukta, bet vėliau patikslino, kad į planuotus susitikimus Kauno rajone parlamento vadovas vyks. „Nuspręsta vykti, nes susitikimai netoli namų, Kauno rajone“, – sakė K. Frolovienė.











