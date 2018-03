„Partijos pirmininkas, matyt, emociją tiesiog išleido, tai nevarsyta ir to niekas neaptarinėja. (...) Gal mes nesusišnekėjom. (...) Nesprendžia vienas R. Karbauskis. Neabeoju, kad tai buvo emocija, kadangi spaudimas, minia žmonių didelė“, - „Lietuvos ryto“ televizijai kalbėjo V. Pranckietis. V. Pranckietis teigė turįs paramą Seime. „Todėl, kad aš jaučiu pasitikėjimą ir turiu jį. Ir net frakcijoje tokie dalykai nebuvo svarstyti. Nesprendžia vienas partijos pirmininkas. Sprendžia visi. Visas Seimas ir aš turiu Seimo pasitikėjimą ir frakcijos - taip pat“, - kalbėjo parlamento vadovas. Jis pakartojo, jog jam gėda dėl kai kurių Seimo balsavimų: „Taip man gėda dėl tų balsavimų, kurie buvo Seime ir aš tą garsiai įvardinau“. BNS primena, jog valdančiųjų „valstiečių“ vadovas R. Karbauskis ketvirtadienį mitinge pareiškė, kad jei Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui gėda dėl kai kurių Seimo narių, jis gali atsistatydinti. „Jis (V. Pranckietis - BNS) nepripratęs turbūt prie tokios publikos reakcijos. Jeigu jam gėda, mes Seime renkam Seimo pirmininką, mes galim išrinkti ir kitą pirmininką, jeigu jam gėda. Jeigu jam gėda, jis turi atsistatydinti. Bet dėl ko jam gėda – aš nelabai suprantu. Jeigu kam įdomu, sprendimas dėl M. Basčio, kad jis pasitrauktų, pasiektas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos dėka“, – teigė R. Karbauskis. Prieš tai į sceną užlipęs Seimo pirmininkas „valstietis“ V. Pranckietis pareiškė, kad jam gėda dėl kai kurių Seimo narių. „Pasakysiu vieną, kas jus atvedė į čia, kas mus atvedė į čia. Mus į čia atvedė gėda. Taip. Ar man gėda? Gėda. Ar man gėda dėl Basčio? Ar man gėda dėl Pūko? Ar man gėda dėl Kildišienės? Ar man gėda dėl Skardžiaus? Aš čia atėjau dėl to, kad man irgi gėda“, – kalbėjo parlamento vadovas. „Man tikrai gėda būti to Seimo pirmininku, kurio norėčiau būti direktoriumi. Tada galėčiau ateiti ir pasakyti – tu balsuoji taip, tu balsuoji taip, visi balsuojame vieningai. Bet, deja, demokratijos kaina yra tokia“, – pridūrė jis.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.