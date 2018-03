„Atlaikė, ir pagrįstai atlaikė. Mes vis tik turime pripažinti, kad tie darbai nėra visiškai vienareikšmiškai vertinami, todėl ažiotažas didesnis kilęs“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė V. Pranckietis. VRK vadovė antradienį atlaikė opozicijos inicijuotą balsavimą dėl nepasitikėjimo: už jos atleidimą buvo 58 Seimo nariai, 65 buvo „prieš“, trys susilaikė. Pareikšti nepasitikėjimui reikėjo ne mažiau kaip 71 balso „už“. Nepasitikėjimo procedūrą komisijos vadovei pradėjo Seimo opozicinės frakcijos, kaltinančios ją dėl komisijos „chaotiško darbo“ bei vienasmenių sprendimų. Seimo pirmininkas teigė, kad jis tikisi, jog po šios procedūros VRK vadovė L. Matjošaitytė „supranta savo pareigą, kad turi telkti komisiją veiklai“. Susiję straipsniai: Nepasitikėjimas Matjošaityte Seime žlugo Vilma Danauskienė. VRK klausimu: čia muitinė, čia draugų nėra Kartu jis svarstė, kad siekiant užtikrinti sklandesnį VRK darbą visi jos nariai gali būti įdarbinti, tik tam reiktų keisti įstatymus. Dabar etatą turi tik L. Matjošaitytė, komisijos nariai turi kitus pagrindinius darbus, už darbą VRK jiems mokama pagal valandas. „Mes laukiame tų pasiūlymų ir esame sutarę su opozicinėmis frakcijomis, kad jie (VRK nariai – BNS) tokie galėtų būti, pilną darbo dieną, VRK tada tikrai galėtų daug skirti (laiko darbui – BNS). Aš už tai“, – kalbėjo V. Pranckietis.

