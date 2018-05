„Turinys tai aiškiai yra negeras, sakyčiau toks, labai nekorektiški ten netgi kai kurie išsireiškimai. O ar tie laiškai yra prezidentės, tai taip, reikėtų, kad pati prezidentė ir atsakytų“, – trečiadienį Žinių radijui sakė parlamento vadovas. „Žmonės rinko prezidentę, ne patarėjus ir vis tiktai gal kalbėti šiuo atveju galėtų ir norėti pati prezidentė“, – pridūrė jis. Seimo pirmininkas komentavo praėjusį savaitgalį laikraščio „Lietuvos rytas“ paskelbtą D. Grybauskaitės susirašinėjimą su buvusiu liberalų vedliu 2014–2016 metais. Anot paskelbtų ištraukų, prezidentė su E. Masiuliu susirašinėjo apie kandidatus į generalinio prokuroro pareigas. Susiję straipsniai: Kyla į kovą: Širinskienė ir Karbauskis Grybauskaitės susirašinėjimą su Masiuliu vadina skandalingu Karbauskis ragina Gailių trauktis iš Seimo Antikorupcijos pirmininko pareigų D. Grybauskaitė parašė, kad LNK žurnalistas Tomas Dapkus „kalba nesąmones“ apie Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. „Lietuvos ryto“ paskelbtus laiškus pirmadienį komentavo šalies vadovės vyriausiasis patarėjas vidaus politikos klausimais Mindaugas Lingė. Laiške prieš 2016 metų Seimo rinkimus D. Grybauskaitė rašė, kad būsimas premjeras Saulius Skvernelis „jau dabar yra pavojingas populistas, bus tik dideliu pagreičiu blogiau“. Ji paragino E. Masiulį įkalbėti tuomet valdžioje buvusius socialdemokratus, kad S. Skvernelis „neturėtų užimti ministro posto, jei pereina į nekoalicinę partiją.“ Prezidentė skandalo įkarštyje dėl vadinamojo juodojo viceministrų sąrašo paragino E. Masiulį naudotis jos konfliktu su tuometine socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus Vyriausybe. Mano, kad Markauskas pasielgė teisingai, bet pavėluotai V. Pranckietis mano, kad atsistatydindamas iš žemės ūkio ministrų Bronius Markauskas žengė ryžtingą žingsnį, bet galėjo tai padaryti anksčiau. „Ministras priėmė labai ryžtingą sprendimą, pats nusprendė ir, sakiau, tai yra gerbtinas poelgis ir pavyzdys kitiems. Tik, aišku, jeigu jis būtų tai padaręs dviem ar trimis savaitėmis anksčiau, tai nebūtų taip ilgai ta tema „voliojama“ (...) Išvada, kad jeigu jau galvojame, kad rezultatas bus toks, tai nereikia jo nukelti turbūt tolyn“, – Žinių radijui sakė Viktoras Pranckietis. Parlamento vadovas taip pat viliasi, kad prezidentė ir Vyriausybė sieks konstruktyvaus bendradarbiavimo. „Jo (konstruktyvaus dialogo – BNS) gal reikėtų siekti ir kasdieniniu mūsų veikimu. Manau, kad turime priimti sprendimus ir tie sprendimai yra reikalingi Lietuvai, tai negalime vien asmeninėmis ambicijomis gyventi, o turime spręsti. Turime pasitraukti nuo ambicijų ir spręsti dalykus“, – sakė V. Pranckietis. Kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių sulaukęs B. Markauskas iš ministro pareigų trauktis apsisprendė praėjusią savaitę. Premjeras Saulius Skvernelis teigė, kad ministerijai B. Markauskas vadovaus iki birželio 1-osios, siekiant sklandžiai užbaigti darbus. B. Markauskas kritikos sulaukė naujienų portalui 15min.lt paskelbus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigė turėjęs žodinius savininkų sutikimus. Ministrą atsistatydinti paragino prezidentė Dalia Grybauskaitė.

