„Lietuva, kartu su kolegomis iš Baltijos šalių ir Lenkijos siekia pritraukti papildomą JAV dėmesį sprendžiant saugumo problemas ES ir NATO kaimyninėse šalyse. Lietuva suinteresuota nestabilumo židinių ir užsitęsusių konfliktų likvidavimu prie ES ir NATO rytinių sienų“, – teigiama Seimo pirmininko atstovės pranešime. Per vizitą didelis dėmesys bus skiriamas Rytų Partnerystės valstybių tolimesnei transatlantinei integracijai, todėl kartu vyksta Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos parlamentų vadovai. Vašingtone numatomi susitikimai su JAV Kongreso pirmininku Paulu Ryanu, senatoriais, atsakingais už bendradarbiavimą su Europa ir NATO. Pirmadienį Seimo pirmininkas susitiks su Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenėmis.











