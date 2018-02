Anot jo, tai būtų papildoma paskata žmonėms dalyvauti balsavime. „Reikėtų paskelbti galbūt ir kitą referendumą vienu metu, pavyzdžiui, Seimo narių skaičiaus sumažinimą. Manau, kad tai atvestų labai daug žmonių į tą referendumą. Jau mes esame tą aptarę, politologai pritaria tam, kad optimalus Seimas Lietuvai būtų 121 asmuo“, – Žinių radijui teigė V. Pranckietis. Jis tvirtino, kad referendumą dėl dvigubos pilietybės rengti kartu su prezidento rinkimais siūloma siekiant didesnio rinkėjų dalyvavimo, mažesnių išlaidų. Antradienį V. Pranckietis informavo, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo galėtų vykti dvi dienas – kitų metų gegužės 12-ąją ir 26-ąją, ir sutaptų su prezidento rinkimais. V. Pranckietis taip pat pabrėžė, kad vis dėlto prioritetas būtų referendumą surengti per vieną dieną. Kaip informavo Vyriausioji rinkimų komisija, 2019 metais per antrąjį prezidento rinkimų turą gegužės 26 dieną numatomi ir Europos Parlamento rinkimai. Kitąmet vyks ir savivaldos rinkimai, jie planuojami vasario pabaigoje arba kovo pradžioje. Tikslią prezidento, savivaldybių tarybų, Europos Parlamentų rinkimų bei referendumų datas skelbia Seimas. Atsisakė kalbėti apie „Agrokoncerną“ Seimo Pirmininkas „valstietis“ Viktoras Pranckietis nekomentuoja galimų partijos lyderio Ramūno Karbauskio „Agrokoncerno“ ir Kremliui artimo oligarcho ryšių. Parlamento vadovas trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje apie tai paklaustas pyktelėjo ir apskritai atsisakė kalbėti šia tema. „Ar jūs tikrai norite su manimi kalbėti apie „Agrokoncerną“? Aš neturiu teisės kalbėti apie „Agrokoncerną“, aš neturiu teisės, neturiu įgaliojimo, aš nežinau jų veiklų. (...) Aš gal netęsiu pokalbio apie tai“, - trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje sakė V. Pranckietis. „Agrokoncernui“ trąšas parduoda Rusijos įmonė „Acron“, kurios savininkas Viačeslavas Mošė Kantoras įtrauktas į JAV paskelbtą Kremliaus sąrašą. V. Pranckietis teigia, kad įmonė turi įvertinti bendradarbiavimą su „Acron“, bet plačiau nekomentavo. „Kiekviena įmonė turi įsivertinti iš naujo, su kuo jos bendradarbiauja, ir šiuo atveju jūsų minimos įmonės turi įsivertinti, kaip tai atrodo politiniu lygiu“, - teigė Seimo Pirmininkas. Jo nuomone, nereikėtų „Agrokoncerno“ tapatinti su „valstiečių“ partija, o bendradarbiavimas su „Acron“ yra komercinis, ne politinis. „Tai yra verslas ir mes neturime kištis į komercinius verslus. Tapatinti partiją su kažkokiu tai verslu, būtų turbūt negražu“, - teigė V. Pranckietis. „Jūs jau nuteisėte, sakote, kad tai - akivaizdu. Tai yra komercinis projektas, mes turime komercinių projektų su Rusija už 7 mlrd. eurų. Tai turėtume visas įmones žiūrėti ir žiūrėti, kokia įtaka bus to sąrašo, kaip jis veiks, nevienareikšmiškai jis vertinamas ir Jungtinėse Valstijose. Ir tas paskelbimas toks, kaip yra, mes sąrašą žinome, galime atkreipti dėmesį, bet tai yra labai nauja“, - pridūrė jis.











