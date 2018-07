Taip jis kalbėjo Rusijos teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl Sausio 13-osios bylą nagrinėjančių teisėjų ir prokurorų. Parlamento vadovas teigė tikintis, kad tyrimas Rusijoje nepaveiks bylos Lietuvoje nagrinėjimo. „Suprantu tai kaip spaudimą teismo ir prokuratūros darbui. Tikiu, kad šis Rusijos teisėsaugos sprendimas nepaveiks dabar vykstančio teismo proceso, kuriame nagrinėjami Sausio 13-osios įvykiai. Esame demokratinė ir teisiniais principais besiremianti valstybė, kur teismai veikia nešališkai ir objektyviai“, – sakė V. Pranckietis. Seimo pirmininko komentarą BNS perdavė jo atstovė spaudai Karolina Frolovienė. Tuo metu teisingumo ministras Elvinas Jankevičius tvirtino, jog Rusijos sprendimas pradėti tyrimą yra politinis, nes Maskva nebendradarbiavo su Lietuvos teisėsauga nagrinėjant Sausio 13-osios bylą. „Tokius Rusijos veiksmus vertiname kaip itin nekorektiškus, nes jokia kita valstybė negali kištis į Lietuvoje vykstančius teisminius procesus“, – ministerijos atstovo spaudai persiųstame komentare cituojamas E. Jankevičius. Rusijos tyrimų komitetas Lietuvos teisėjams ir prokurorams bylą iškėlė pagal straipsnį dėl „neabejotinai nekalto asmens patraukimo atsakomybėn“. Sausio 13-osios byloje daugiau kaip 60 asmenų kaltinami karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumu, dauguma jų teisiami už akių. Buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą ir kai kuriuos karininkus Lietuvos prokuratūra siūlo įkalinti jį iki gyvos galvos. 1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

