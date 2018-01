Lietuvos parlamento pirmininkas žada daug dėmesio skirti ryšiams transporto srityje ir pakviesti Kinijos atstovus atvykti į Lietuvą. Lietuva pernai per devynis mėnesius į Kiniją eksportavo prekių už 132 mln. eurų. Palyginti su tuo pačiu 2016 metų laikotarpiu, eksporto apimtys padidėjo 50 procentų. Tačiau kai kurie Lietuvos pareigūnai atsargiai vertina komunistinės Kinijos galimas investicijas nacionalinio saugumo požiūriu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.