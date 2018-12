„Galiu nuraminti, kad ten išskirtinių blogybių nesišviečia“, – trečiadienį Žinių radijui parlamento vadovas. Pasak jo, dokumentas yra riboto naudojimo, jį parengė Vyriausybės pavaldume esanti įstaiga. V. Pranckietis sakė, kad pažymą perskaitė antradienį. Premjeras Saulius Skvernelis praeitą savaitę pranešė, kad dėl galimų rizikų valstybės saugumui kreipėsi į žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos institucijas. Anksčiau jis sulaukė kritikos, kai tęsiantis mokytojų streikui ir artėjant mitingui pareiškė, kad konservatoriai ir Rusija gali kurstyti neramumus šalyje.

