Pranckietis iškilmingame posėdyje: nepriklausomybė – dabar kiekvieno atsakomybė

„Minėdami valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, pasirašėme „Šimtmečio deklaraciją“, linkėdami Lietuvai amžinai išsaugoti valstybę, nepriklausomybę ir demokratiją. Dabar tai kiekvieno iš mūsų atsakomybė“, – istorinėje Kovo 11-osios salėje sakė parlamento pirmininkas. „Naujosios technologijos, įvairių naujienų srautai ir mažėjanti pagarba žmogui gundo pamiršti tikrąsias vertybes ir pasiklysti kasdienių veiklų tinkluose. Linkiu semtis iš pirmtakų drąsos ir stiprybės bei kurti teisingą ir sąžiningą, laisvą ir nepriklausomą demokratinę valstybę“, – teigė V. Pranckietis. Susiję straipsniai: Kovo 11-osios signatarų vardai bus suteikti keliolikai sostinės gatvių Pranckietis: didžiuokimės ir skleiskime pozityvumą, kiekvienas kurkime dorą ir sąžiningą valstybę Anot jo, prieš 30 metų Sąjūdžio žmonėms reikėjo daug drąsos nuosekliai ir kryptingai veikti siekiant nepriklausomybės. „Jų dėka šiandien šioje Kovo 11-osios Akto salėje švenčiame šią reikšmingą Lietuvos istorijos datą, esame užtikrinti ir laisvi reikšdami save. Laisvi nuo primesto mąstymo ir melo, nuo svetimos ir nepriimtinos kontrolės, laisvi nuo baimės“, – teigė Seimo vadovas. Anot jo, per tris dešimtmečius Lietuva pasiekė daug ir tapo sėkmingos transformacijos pavyzdžiu. Lenkijos Seimo vadovas pakvietė kaimynus į Varšuvą aptarti Europos ateities Sekmadienį Vilniuje sveikindamas Lietuvą su nepriklausomybės atkūrimu Lenkijos Seimo pirmininkas Marekas Kuchcinskis kvietė stiprinti ne tik dvišalį, bet ir regioninį bendradarbiavimą. „Prieš mus daug iššūkių – reikia remti tuos dalykus, kurie susiję su lenkais Lietuvoje ir lietuviais Lenkijoje, kuriuos laikome laikome didžiausia mūsų bendro paveldo brangenybe. Tuos reikalus mes norime aptarti sugrąžindami Parlamentinės Asamblėjos aktyvumą, Asamblėjos kuri apima Lenkijos Seimą ir Senatą, Lietuvos Seimą“, – Vilniuje sakė M. Kuchcinskis. Šio Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų bendradarbiavimo formato veikla įšaldyta 2009 metais Lenkijos politikų iniciatyva. Praėjusią savaitę Lietuvos parlamento vadovui Viktorui Pranckiečiui lankantis Varšuvoje, lenkai pažadėjo inicijuoti pirmąjį asamblėjos susitikimą. Svečias taip pat akcentavo, kad siūlo stiprinti trijų Baltijos šalių ir Lenkijos bendradarbiavimą, bei pakvietė regiono parlamentų vadovus į Varšuvą. DELFI / Orestas Gurevičius „Regioninis bendradarbiavimas visoje Vidurio Europoje yra svarbus, todėl mes stengsimės tai daryti, todėl kviečiame šiais metais liepos mėnesį Vidurio Europos parlamento pirmininkus į Varšuvą bendrai pasitarti dėl Europos ateities ir visos Europos Sąjungos“, – sakė M. Kuchcinskis. Kalbėdamas istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje jis prisiminė ir buvusią bendrą Lietuvos-Lenkijos valstybę, prieš puspenkto šimto metų pasirašytą Liublino uniją, daugiau nei prieš du šimtmečius priimtą bendrą Konstituciją. Sekmadienį Lietuvoje iškilmingai minimos 28-osios nepriklausomybės atkūrimo metinės ir partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės. 1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė atstatantis nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą balsavo 124, susilaikė šeši deputatai.











