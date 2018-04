Tai paskutinis Estijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens renginys. Pirmininkų konferencijoje numatoma diskutuoti apie Europos saugumą ir gynybą bei Europos Sąjungos ateitį. „Svarbu stiprinti ES atsparumą reaguojant tiek į išorines, tiek į vidaus grėsmes, ypač skiriant dėmesį hibridinėms grėsmėms, kibernetinei gynybai ir energetiniam saugumui“, – artėjant parlamentų pirmininkų konferencijai sako V. Pranckietis. Jo teigimu, taip pat būtina didinti visuomenės atsparumą propagandai ir išlaikyti dėmesį Rytų partnerystės šalims. Vizito metu numatomas dvišalis Seimo pirmininko V. Pranckiečio susitikimas su Lenkijos Seimo maršalka Mareku Kuchcinskiu. Po šio renginio pirmininkavimą Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijai perims Austrijos Federalinis Susirinkimas.

