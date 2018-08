„Seimo pirmininkas domėsis, kaip Vyriausioji rinkimų komisija rengiasi artėjantiems rinkimams, ar pakankama techninė bazė, taip pat – ar įmanoma surengti referendumą su dviejų savaičių pertrauka“, – BNS sakė parlamento pirmininko patarėja Karolina Frolovienė. 2019 metais Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų, tiesioginiai merų, prezidento bei Europos Parlamento rinkimai. Drauge su prezidento rinkimais norima surengti referendumą dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo. Darbo grupė, rengianti pasiūlymus dėl pasirengimo referendumui, siūlo jį organizuoti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka – per pirmąjį prezidento rinkimų turą ir per antrąjį. VRK anksčiau yra kėlusi klausimą, kur reikės dėti pirmos balsavimo dienos biuletenius, kas juos privalės saugoti ir pan. Tuo metu konstitucinės teisės specialistai abejoja, ar toks referendumas nepažeis Konstitucijos normų dėl piliečių lygiateisiškumo, referendumo nepertraukiamumo ir pan.

